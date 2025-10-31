Παλμέιρας: Η ανατροπή της δεκαετίας στο Copa Libertadores από την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα!
Ένα ασύλληπτο βράδυ έζησε ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του, με την Παλμέιρας να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν 4-0 της Λίγκα ντε Κίτο ανατρέποτας το εις βάρος τους 0-3 στο πρώτο ματς και παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού, όπου θα συναντήσουν τη Φλαμένγκο.
Από το πρώτο λεπτό, η Παλμέιρας πίεζε ασφυκτικά την άμυνα των Εκουαδοριανών και το πρώτο γκολ ήρθε στο 20’, όταν ο Ραμόν Σόσα εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.
Abel Ferreira foi às lágrimas após a virada épica do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Que imagem!
📸 AFP#futebol #abelferreira #palmeiras #ldu #libertadores #ge pic.twitter.com/NTptf5Nsak— ge (@geglobo) October 31, 2025
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπρούνο Φουκς έκανε το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος, η Παλμέιρας με τον Ραφαέλ Βέιγκα στο 68' ισοφάρισε το συνολικό σκόρ μετά από ασίστ του Βίτορ Ρόκε.
Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το εκτέλεσε ψύχραιμα, ολοκληρώνοντας το «θαύμα» στο «Allianz Parque».
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τους παίκτες του για μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές της δεκαετίας στη διοργάνωση.
Palmeiras staged a dramatic comeback to overturn a 3-0 first leg deficit and reach the Copa Libertadores final at the expense of Ecuador’s Liga de Quito 🟢
They will face Flamengo in an all-Brazilian final on November 29 🇧🇷 pic.twitter.com/FYVN4HRSc0— B/R Football (@brfootball) October 31, 2025
