Ιστορική ανατροπή και πρόκριση της Παλμέιρας στον τελικό του Copa Libertadores με την υπογραφή του Αμπέλ Φερέιρα.

Ένα ασύλληπτο βράδυ έζησε ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του, με την Παλμέιρας να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν 4-0 της Λίγκα ντε Κίτο ανατρέποτας το εις βάρος τους 0-3 στο πρώτο ματς και παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού, όπου θα συναντήσουν τη Φλαμένγκο.

Από το πρώτο λεπτό, η Παλμέιρας πίεζε ασφυκτικά την άμυνα των Εκουαδοριανών και το πρώτο γκολ ήρθε στο 20’, όταν ο Ραμόν Σόσα εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπρούνο Φουκς έκανε το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος, η Παλμέιρας με τον Ραφαέλ Βέιγκα στο 68' ισοφάρισε το συνολικό σκόρ μετά από ασίστ του Βίτορ Ρόκε.

Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το εκτέλεσε ψύχραιμα, ολοκληρώνοντας το «θαύμα» στο «Allianz Parque».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τους παίκτες του για μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές της δεκαετίας στη διοργάνωση.