Τρόλαρε 50 εκατ. άτομα από το... κρεβάτι του: Προϊόν AI το τρομερό, «ουράνιο» γήπεδο στη Σαουδική Αραβία!

Σπαταλώντας λίγα λεπτά στο κινητό πριν κοιμηθεί, ο 34χρονος Λίαμ έπεισε τον... μισό πλανήτη για το χτίσιμο του πιο φαντασμαγορικού ποδοσφαιρικού γηπέδου της ιστορίας στη Σαουδική Αραβία.

Η μάχη ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη καλά κρατεί, ειδικά στα social media, εκεί όπου τα όρια συχνά είναι πολύ ισχνά. Κάτι τέτοιο συνέβη και πριν μερικές ημέρες, όταν τα ποδοσφαιρικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμειναν με το στόμα ανοιχτό για ένα στάδιο... φάντασμα.

🚨 Saudi Arabia is set to construct the world's first "sky stadium”. 🏟️



It will be suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. 🇸🇦



pic.twitter.com/LO7WE3RIMV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2025

Ξαφνικά, το video από τα επίσημα - υποτίθεται - σχέδια της Σαουδικής Αραβίας να χτίσει ένα γήπεδο στον ουρανό, στην κορυφή ενός ουρανοξύστη δηλαδή, για το Μουντιάλ του 2034, αφέθηκε ελεύθερο στο διαδίκτυο και έπεισε αμέτρητους χρήστες πως το πιο φαντασμαγορικό στάδιο της ιστορίας... έρχεται. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άτομα αλληλεπίδρασαν με αυτό το video, μάταια όμως, αφού επρόκειτο ουσιαστικά για fake news με δράστη έναν τυχαίο 34χρονο Άγγλο.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, ο Λίαμ αποφάσισε με τη βοήθεια του AI να δημιουργήσει το συγκεκριμένο video όντας στο κρεβάτι του λίγο πριν κοιμηθεί. Το δημοσίευσε και τα υπόλοιπα είναι... ιστορία, αφού «εξαπάτησε» εκατομμύρια αποσβολωμένους φιλάθλους!

Πάντως, ο Λίαμ δεν έβγαλε το «ουράνιο» στάδιο από το κεφάλι του. Όντως, οι Σαουδάραβες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να κατασκευάσουν ένα τέτοιο γήπεδο. Μένει να φανεί βέβαια το αν θα είναι πράγματι τόσο εντυπωσιακό όσο το έκανε ο 34χρονος από το δωμάτιό του χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

