Στην επόμενη φάση του Copa Del Rey πέρασαν με άνεση οι Σεβίλλη, Σοσιεδάδ και Βαλένθια της La Liga. Εκκωφαντική Χετάφε με νίκη 11-0, θύμα έκπληξης η Οβιέδο

Χωρίς προβλήματα προκρίθηκαν στο τρίτο γύρο του Copa Del Rey οι Σεβίλλη, Τζιρόνα, Σοσιεδάδ και Βαλένθια. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πέρασε με ανατροπή και σκορ 4-1 επί του Τολέδο, όπως αντίστοιχα έπραξε και η Βαλένθια που διέλυσε με 5-0 τη Μαρακένα. Με άνεση προκρίθηκε και η Σοσιεδάδ που επικράτησε 3-0 επί της Νεγκρέιρα, όμως την παράσταση έκλεψε η Χετάφε που ισοπέδωσε με σκορ την αδύναμη Ίντερ ντε Βαλδεμόρο που αγωνίζεται στην 11η κατηγορία. Αντίθετα, θύμα έκπληξης έπεσε η Οβιέδο που ηττήθηκε με 42-2 από την Ουρένσε της τρίτης κατηγορίας και αποχαιρέτησε από νωρίς τη διοργάνωση.

Αποτελέσματα Copa Del Rey:

Τορντεσίγιας - Μπούργος 1-2

Κοστάντσια - Τζιρόνα 2-3

Ουρένσε - Οβιέδο 4-2

Λενγκρέο - Φερόλ 0-1

Λονγκρόνες - Σανταντέρ 0-4

Μούρθια - Κάντιθ 1-3

Γκουαδαλαχάρα - Κακαρένο 2-1

Ίντερ ντε Βαλδεμόρο - Χετάφε 0-11

Μαρακένα - Βαλένθια 0-5

Ράγιο Μαχαντοχόντα - Ταλαβέρα 1-4

Ρόδα - Γρανάδα 1-5

Σαν Φερνάνδο - Αλμπαθέτε 0-3

Τροπεθόν - Κουλτουράλ Λεονέσα 1-3

Αλκάλα - Τενερίφη 0-4

Ουτεμπό - Ουέσκα 0-3

Εξτρεμαδούρα - Λας Πάλμας 3-1

Νεγκρέιρα - Σοσιεδάδ 0-3

Τολέδο - Σεβίλλη 1-4

