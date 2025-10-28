Copa Del Rey: Πρόκριση με άνεση για Σεβίλλη, Βαλένθια, Σοσιεδάδ, έριξε... 11 γκολ η Χετάφε!
Χωρίς προβλήματα προκρίθηκαν στο τρίτο γύρο του Copa Del Rey οι Σεβίλλη, Τζιρόνα, Σοσιεδάδ και Βαλένθια. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πέρασε με ανατροπή και σκορ 4-1 επί του Τολέδο, όπως αντίστοιχα έπραξε και η Βαλένθια που διέλυσε με 5-0 τη Μαρακένα. Με άνεση προκρίθηκε και η Σοσιεδάδ που επικράτησε 3-0 επί της Νεγκρέιρα, όμως την παράσταση έκλεψε η Χετάφε που ισοπέδωσε με σκορ την αδύναμη Ίντερ ντε Βαλδεμόρο που αγωνίζεται στην 11η κατηγορία. Αντίθετα, θύμα έκπληξης έπεσε η Οβιέδο που ηττήθηκε με 42-2 από την Ουρένσε της τρίτης κατηγορίας και αποχαιρέτησε από νωρίς τη διοργάνωση.
Αποτελέσματα Copa Del Rey:
Τορντεσίγιας - Μπούργος 1-2
Κοστάντσια - Τζιρόνα 2-3
Ουρένσε - Οβιέδο 4-2
Λενγκρέο - Φερόλ 0-1
Λονγκρόνες - Σανταντέρ 0-4
Μούρθια - Κάντιθ 1-3
Γκουαδαλαχάρα - Κακαρένο 2-1
Ίντερ ντε Βαλδεμόρο - Χετάφε 0-11
Μαρακένα - Βαλένθια 0-5
Ράγιο Μαχαντοχόντα - Ταλαβέρα 1-4
Ρόδα - Γρανάδα 1-5
Σαν Φερνάνδο - Αλμπαθέτε 0-3
Τροπεθόν - Κουλτουράλ Λεονέσα 1-3
Αλκάλα - Τενερίφη 0-4
Ουτεμπό - Ουέσκα 0-3
Εξτρεμαδούρα - Λας Πάλμας 3-1
Νεγκρέιρα - Σοσιεδάδ 0-3
Τολέδο - Σεβίλλη 1-4
