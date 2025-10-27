Πρωτοφανές: Το γήπεδο της Ράγιο θα έχει άλλες διαστάσεις στη La Liga κι άλλες στο Conference League

Το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο θα είναι μεγαλύτερο στη La Liga σε σχέση με το Conference League.

Το γήπεδο του Βαγιέκας έχει φέτος δύο διαφορετικές διαστάσεις, ανάλογα με τη διοργάνωση την οποία θα φιλοξενεί και ο λόγος έχει να κάνει ξεκάθαρα με τους κανονισμούς της UEFA. Η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των αυστηρών όρων ασφαλείας που έχει θέσει για τις διοργανώσεις της, υποχρέωσε τη Ράγιο Βαγιεκάνο να μικρύνει το πλάτος του αγωνιστικού χώρου προκειμένου να τηρηθεί η απαραίτητη απόσταση ανάμεσα στις γραμμές του γηπέδου και τις εξέδρες.

Το γήπεδο του Βαγιέκας είναι γνωστό για τη χαρακτηριστική του αρχιτεκτονική, με τις κερκίδες να βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών.

Επομένως, για τα ματς του Conference League το πλάτος του γηπέδου ορίζεται στα 64 μέτρα (δηλαδή 1,3 μέτρα λιγότερα σε κάθε πλευρά) ώστε να καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αντίθετα, στα παιχνίδια της La Liga, όπου οι κανονισμοί είναι πιο ευέλικτοι, το πλάτος των γραμμών θα επανέρχεται στα 66,6 μέτρα όπως ισχύει τώρα. Το μήκος του αγωνιστικού χώρου θα μείνει το ίδιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ράγιο Βαγιεκάνο επιχειρεί να συμμορφωθεί απαιτήσεις της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς να αλλάξει οριστικά τον χαρακτήρα του ιστορικού της γηπέδου.