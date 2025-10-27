Αγέραστος ο Γιάρι Λιτμάνεν: Επέστρεψε στη δράση στα 54 του για να παίξει μαζί με τους γιους του

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Φινλανδίας και ένας εκ των κορυφαίων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Γιάρι Λιτμάνεν πήρε μία σημαντική απόφαση στα 54 του και επέστρεψε στη δράση για χάρη των γιών του.

Ο Γιάρι Λιτμάνεν έχει αφήσει μία τρομερή παρακαταθήκη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχοντας πρωταγωνιστήσει με τις φανέλες των Άγιαξ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ, κατέκτησε ένα Champions League, ένα UEFA Cup και ψηφίστηκε συνολικά δέκα φορές ποδοσφαιριστής της χρονιάς (οκτώ στον Άγιαξ, μία στην Μπαρτσελόνα και μία στη Λάντεν Ρέιπας).

Το 2012 αποφάσισε να κρεμάσει τα... παπούτσια του αλλά 13 χρόνια μετά, αποφάσισε να επιστρέψει ξανά στη δράση. Στα 54 του χρόνια φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά του και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κάλεβ Ταλίνα της Εσθονίας για το τμήμα της Κ21.

Ο λόγος είναι... οικογενειακός. Οι γιοι του Φιλανδού legend, Κάρο και Μπρούνο Λιτμάνεν, αγωνίζονται στη συγκεκριμένη ομάδα και έτσι ο ίδιος αποφάσισε να αγωνιστεί στο πλάι τους. Μάλιστα, μέσα στον Οκτώβρη, ο Γιάρι μέτρησε δύο συμμετοχές (4' στην πρώτη και 30 λεπτά στη δεύτερη) έχοντας δύο ήττες.

Όσον αφορά τους γιους τους, ο Κάρο είναι 19 ετών ενώ ο Μπρούνο είναι 18 ετών και είναι ένα από τα project που πιστεύουν στην εσθονική ομάδα στην οποία έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα.