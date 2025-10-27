Αγέραστος ο Γιάρι Λιτμάνεν: Επέστρεψε στη δράση στα 54 του για να παίξει μαζί με τους γιους του
Ο Γιάρι Λιτμάνεν έχει αφήσει μία τρομερή παρακαταθήκη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχοντας πρωταγωνιστήσει με τις φανέλες των Άγιαξ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ, κατέκτησε ένα Champions League, ένα UEFA Cup και ψηφίστηκε συνολικά δέκα φορές ποδοσφαιριστής της χρονιάς (οκτώ στον Άγιαξ, μία στην Μπαρτσελόνα και μία στη Λάντεν Ρέιπας).
Το 2012 αποφάσισε να κρεμάσει τα... παπούτσια του αλλά 13 χρόνια μετά, αποφάσισε να επιστρέψει ξανά στη δράση. Στα 54 του χρόνια φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά του και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κάλεβ Ταλίνα της Εσθονίας για το τμήμα της Κ21.
Ο λόγος είναι... οικογενειακός. Οι γιοι του Φιλανδού legend, Κάρο και Μπρούνο Λιτμάνεν, αγωνίζονται στη συγκεκριμένη ομάδα και έτσι ο ίδιος αποφάσισε να αγωνιστεί στο πλάι τους. Μάλιστα, μέσα στον Οκτώβρη, ο Γιάρι μέτρησε δύο συμμετοχές (4' στην πρώτη και 30 λεπτά στη δεύτερη) έχοντας δύο ήττες.
Όσον αφορά τους γιους τους, ο Κάρο είναι 19 ετών ενώ ο Μπρούνο είναι 18 ετών και είναι ένα από τα project που πιστεύουν στην εσθονική ομάδα στην οποία έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα.
🇪🇪🇫🇮 || 54 year old Jari Litmanen made his debut for Tallinna Kalev Junnior at the start of the month and has played 2 games total.— 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) October 26, 2025
The Finnish legend even got to be on the pitch with his 2 sons vs Zapoos
Estonian football at its finest 😅🇪🇪 pic.twitter.com/FySTHWDGCF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.