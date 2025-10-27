Το νέο ξεκίνημα του Άντονι Μαρσιάλ στο Μεξικό δεν πηγαίνει όπως ονειρευόταν, καθώς ο Γάλλος έγινε για ακόμη μία φορά αντικείμενο σκληρής κριτικής από τα τοπικά μέσα.

Ο Άντονι Μαρσιάλ αποχώρησε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ και αποφάσισε να μετακομίσει στο Μεξικό με στόχο να κάνει ένα νέο ξεκίνημα που θα βοηθούσε στην αναγέννηση της καριέρας του.

Η πραγματικότητα όμως απέχει αρκετά από αυτό το σενάριο, καθώς ο Γάλλος επιθετικός από την ώρα που έφτασε στην Λατινική Αμερική έχει γίνει αντικείμενο σφοδρής κριτικής, για τον τρόπο που παίζει, τη διάθεση που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο, ακόμη και τις επιδόσεις του στη προπόνηση.

Αυτή τη φορά ο 29χρόνος πρώην διεθνής μπήκε στο μικροσκόπιο των τοπικών μέσων για την απόδοση του στο παιχνίδι κόντρα στη Κρουζ Αζούλ, στο οποίο η Μοντερέι ηττήθηκε με 2-0.

Συγκεκριμένα στην μεξικάνικη τηλεοπτική εκπομπή «Línea de Cuatro», οι αναλυτές του αγώνα «εξαπέλυσαν» τα βέλη τους προς τον Μαρσιάλ, που πέρασε ως αλλαγή του Σέρχιο Κανάλες στο 77ο λεπτό, λέγοντας πως ο επιθετικός «δεν έκανε απολύτως τίποτα».

«Έβγαλαν τον Κανάλες για να βάλουν τον Μαρσιάλ, ο Μαρσιάλ περπάτησε στο γήπεδο. Η συμπεριφορά του δεν είναι αυτή ενός ποδοσφαιριστή όπως ήταν κάποτε. Κάποτε ήταν ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου, αλλά σήμερα δεν είναι. Μπαίνει στο πρωτάθλημα και δεν κάνει τη διαφορά, δίνει λίγες πάσες προς τα πίσω και παραπονιέται συνεχώς για τους συμπαίκτες του».

Η αναφορά του δημοσιογράφου στους συμπαίκτες του δεν ήταν τυχαία καθώς μετά συνέχισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «ούτε οι συμπαίκτες του δεν θέλουν να του πασάρουν πια τη μπάλα»

«Δεν ήθελαν καν να του τη δώσουν (τη μπάλα). Όταν ένας συμπαίκτης σου δεν θέλει να σου δώσει την μπάλα, είναι επειδή δεν σε εμπιστεύεται. Ο Σέρχιο Ράμος είδε τον Μαρσιάλ μόνο του και προτίμησε να γυρίσει και να του κάνουν φάουλ, παρά να του δώσει την μπάλα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει».