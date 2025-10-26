Ακόμη ένα φανταστικό γκολ σημείωσε στη Σκωτία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης για την Χαρτς, η οποία νίκησε με 3-1 την Σέλτικ και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ακόμη μία «ζωγραφιά» από τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη στη Σκωτία! Ο 25χρονος Έλληνας έβαλε το δικό του λιθαράκι για την σπουδαία νίκη της Χαρτς απέναντι στη Σέλτικ με 3-1 και εδραιώθηκε στην 1η θέση αυξάνοντας τη διαφορά της από τους Κέλτες στο +8 πηγαίνοντας φουλ για πρωτάθλημα!

Η Χαρτς μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού χάρη στο αυτογκόλ του Μάρεϊ στο 8ο λεπτό. Ο ΜακΓκέγκορ απάντησε άμεσα και ισοφάρισε στο 12' για τη Σέλτικ σε 1-1. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος, ο Κυζιρίδης «χτύπησε» για τη Χαρτς σκοράροντας το 5ο του γκολ στη σεζόν. Πήρε την μπάλα από πλάγια θέση στο ύψος της περιοχής, συνέκλινε προς τα μέσα και με δυνατό χαμηλό σουτ νίκησε στην κλειστή γωνία τον Σμάιχελ! Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Σάνκλαντ από το σημείο το πέναλτι.

