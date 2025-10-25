«Υπέγραψε» τη νίκη της Ντε Γκράαφσαπ ο Θεοδωρίδης
Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά για την Ντε Γκράαφσαπ, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας και βρίσκεται σε συνεχή σκαμπανεβάσματα από πλευράς αποτελεσμάτων. Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, ο ολλανδικός σύλλογος κατάφερε να νικήσει τη Β' ομάδα της Αϊντχόφεν.
Μάλιστα, το κατάφερε με ολική ανατροπή από 0-2 σε 3-2, με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη να υπογράφει τη νίκη στο τέλος. Στο 87ο λεπτό ήταν εκείνος που με ωραίο πλασέ μέσα στην περιοχή νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα.
Να θυμίσουμε πως ο 23χρονος φορ είχε αποκτηθεί από την ολλανδική ομάδα το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από την ΑΕΚ Β'.
Die "Superboeren" drehen das Spiel - vom 0:2 zum 3:2: #DeGraafschap setzt sich gegen Jong #PSV mit 3:2 durch. Reuven Niemeijer (59.), Bouke Boersma (77.) und Dimitris Theodoridis (87. / im Video) haben für die Kehrtwende gesorgt.#GRAJPS pic.twitter.com/IOd6cpHj9s— oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) October 24, 2025
