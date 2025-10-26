Το όπλο της έδρας και μια μάχη… επιβίωσης!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι που δεσπόζει στην 8η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 2η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία βαριά ήττα (6-1) στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το Champions League. Για μία ώρα βέβαια οι Πειραιώτες έδειξαν καλό πρόσωπο και μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στο 39’ όμως έβγαλαν αντίδραση.

Μείωσαν με τον Ελ Κααμπί στο 53’ και πίστεψαν σε κάτι καλύτερο αλλά όλα άλλαξαν τέσσερα λεπτά μετά όταν ο Έσε αποβλήθηκε με μία υπερβολική δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Από εκεί και έπειτα η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε και πέτυχε άλλα τέσσερα τέρματα. Πλέον ο Ολυμπιακός συγκεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη (2-0) απέναντι στην AEL Novibet.

Στην έδρα τους οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι τη φετινή σεζόν και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στην ΑΕΚ. Το να προηγηθούν στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 1.57 στη Novibet.

Από την άλλη η ΑΕΚ έκανε επίδειξη απέναντι στην Αμπερντίν την Πέμπτη (23/1) και πήρε μία ευρεία νίκη με 6-0. Το σύνολο του Νίκολιτς πραγματοποίησε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση και με σκόρερ τους Κοϊτά (11’, 18’), Ελίασον (27’), Μάριν (55’), Γιόβιτς (81’) και Κουτέσα (87’) ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε έκταση ευρωπαϊκή του νίκη.

Πηγαίνει έτσι με ψυχολογία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχοντας βέβαια ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική. Με ρεκόρ 5-1-1 η Ένωση θέλει να διατηρήσει το εκτός έδρας αήττητο που έχει έως τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Ο Γιουσούφ Ελ Κααμπί έχει βρει δίχτυα για δύο σερί ματς, θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης και το να σκοράρει δίνεται σε απόδοση 2.10 στη Novibet.

Από την άλλη ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Αμπερντίν, σκόραρε και τώρα αναμένεται να αποτελέσει τη βασική επιλογή του Νίκολιτς. Το να πετύχει ένα γκολ είναι σε απόδοση 3.60 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



