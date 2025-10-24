Ο Πλατινί «κατακεραύνωσε» τη FIFA: «Το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι σαν μία ελβετική μαφία για τα στελέχη της»

Ο Μισέλ Πλατινί κατήγγειλε τη διαπλοκή και την επιρροή της FIFA στο CAS και χαρακτήρισε τη δομή της ως «ελβετική μαφία».

Ο Μισέλ Πλατινί δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η FIFA. Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, μιλώντας στο Festival of Justice στο Σασουόλο, χαρακτήρισε την αθλητική δικαιοσύνη σήμερα ως «σκάνδαλώδη» και αναφέρθηκε φυσικά στην υπόθεση διαφθοράς που αφορούσε αυτόν και τον Σεπ Μπλάτερ. Να θυμίσουμε ότι για αυτό το σκάνδαλο τελικά αθωώθηκε από την τακτική δικαιοσύνη, αποκλείστηκε όμως από την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο για οκτώ χρόνια.

«Στη Ελβετία, οι πρόεδροι των επιτροπών διορίζονται από τη FIFA. Όλα τα κανονίζουν μεταξύ τους. Οι εισαγγελείς που διεξάγουν τις έρευνες ζητήθηκε να συνεχίσουν στη FIFA μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού πληρώνεται ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο από τη FIFA. Είναι σαν μία ελβετική μαφία, όπου το αθλητικό δικαστήριο λειτουργεί ως ένοπλο όργανο των στελεχών της FIFA για να παίρνουν αποφάσεις. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι σωστό, αυτά πρέπει να αλλάξουν», τόνισε ο Πλατινί στο συνέδριο όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Ο ίδιος συνέχισε, αναφερόμενος και στις... διαθέσεις της FIFA απέναντί του: «Δεν ήθελαν να με έχουν γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους αλλάξω όλους. Η FIFA ξέρει καλά πώς να κινεί τα νήματα». Επιπλέον, για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ψήφισε θετικά, «γιατί ήταν η έβδομη φορά που ο αραβικός κόσμος υπέβαλε υποψηφιότητα και ποτέ δεν είχε ληφθεί υπόψη η επιθυμία τους».