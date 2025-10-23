Η Συνταγή Ελβετίας, ο Ζιρού και μια ΑΕΚ που πρέπει να το… καθαρίσει!

Τριπλή αποστολή για τις ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League την Πέμπτη (23/10).

Στο Europa League και την 3η αγωνιστική την αυλαία ανοίγει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει στο «De Kuip» τη Φέγενορντ (19:45), 41 χρόνια μετά την πρόκριση εις βάρος της ολλανδικής ομάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, με λευκή ισοπαλία στο Ρότερνταμ και νίκη 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει μπροστά της το πιθανότατα πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στη League Phase, μετρώντας μία νίκη (1-4 με τη Γιουνγκ Μπόις) και μία ήττα (1-2 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς), απέναντι στους γηπεδούχους του Ρόμπιν Φαν Πέρσι που βρίσκονται ακόμα στο μηδέν (1-0 από την Μπράγκα, 0-2 από την Άστον Βίλα).

Για τους «πράσινους» που βρίσκονται προ των πυλών αλλαγής στον πάγκο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να ανακοινωθεί είναι ζητούμενο το θετικό αποτέλεσμα μετά το 1-1 με τον Άρη για το πρωτάθλημα. Και στα δύο ματς του ομίλου υπήρχε combo G/G και Over 2.5, κάτι που συνέβη και σε ένα ματς των Ολλανδών. Στο 2.10 το G/G και Over 2.5.

Μένουμε στο Europa League και… συνεχίζουμε στη Γαλλία όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιλ στο «Pierre Mauroy» (22:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ψυχολογία στα ύψη μετά το 2/2 στα ντέρμπι με Ολυμπιακό (2-1) και ΑΕΚ (0-2) στοχεύοντας πλέον στο πρώτο «τρίποντο» στη League Phase μετά το 0-0 με τη Μακάμπι και την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα, ώστε να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης σε μία πολύ δύσκολη αποστολή.

Οι «λιλουά» έχουν 2/2 με Μπραν (2-1) και Ρόμα (0-1) και την πολυτέλεια να έχουν στην επίθεση τον αγέραστο Ολιβιέ Ζιρού. Στο 2.25 το γκολ από τον πολύπειρο Γάλλο φορ.

Στο Conference League η ΑΕΚ φιλοξενεί την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45) για την πρώτη νίκη, μετά το 3-1 από την Τσέλιε στην πρεμιέρα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να επανέλθει ψυχολογικά μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ (0-2) και ενόψει της αποστολής στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό. Οι βάσεις για το «τρίποντο» μπορούν να μπουν από νωρίς, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των «κιτρινόμαυρων» ως φαβορί. Στο 2.03 το 1/1 ημίχρονο/τελικό.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

