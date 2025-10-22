Champions League: Φαβορί η Ρεάλ, υποψιασμένη η Γιουβέντους στη Μαδρίτη, ευκαιρία για την Λίβερπουλ στη Φρανκφούρτη

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της League Phase του Champions League.

Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η μάχη στη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) να φιλοξενεί μεταξύ άλλων παιχνίδια όπως το Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους και Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε πολύ δύσκολα 2-1 της Μαρσέιγ στην πρεμιέρα, ενώ έκανε πάρτι στην έδρα της Καϊράτ με το εμφατικό 5-0. Δεν θα έχει προφανώς κανένα πρόβλημα να κερδίσει μια θέση στην οκτάδα και μαζί την απευθείας πρόκριση στους «16», ωστόσο θέλει να ξεμπερδεύει το νωρίτερο δυνατό.

Οδηγεί την κούρσα στη La Liga, στο +2 από την Μπαρτσελόνα και σε 11 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν έχει 10 νίκες και μια ήττα. Αυτή στο ντέρμπι της Μαδρίτης με σκορ 5-2 από την Ατλέτικο. Εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών η Ρεάλ Μαδρίτης, που αφορούν την άμυνα, καθώς Αλάμπα, Χούισεν, Μεντί και Ρίντιγκερ είναι εκτός μάχης. Τιμωρημένος ο Καρβαχάλ.

Η Γιουβέντους από την άλλη, δεν... στρίβει. Ξεκίνησε την Serie A με 3/3, που έμοιαζε συμπτωματικό και εντέλει τέτοιο αποδείχθηκε καθώς ακολούθησαν τρεις ισοπαλίες και η ήττα από την Κόμο. Στο Champions League, η «Γηραιά Κυρία» έχει δύο ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, το 4-4 με την Ντόρτμουντ και το 2-2 με την Βιγιαρεάλ.

Ο Ιγκόρ Τούντορ δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει το ιδανικό σχήμα που θα δώσει ομοιογένεια και ρυθμό στην ομάδα του, που ψάχνει πλέον αντίδραση σε ένα ματς που ο δείκτης δυσκολίας είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Μπρέμερ, Καμπάλ και Μίλικ είναι εκτός μάχης.

Η Ρεάλ είναι το φαβορί, είναι σε καλύτερη κατάσταση αλλά παρουσιάζει μια αφέλεια στο παιχνίδι της. Και σε αυτό το επίπεδο οι υπέρ της αποδόσεις δεν κρύβουν κάποια αξία. Η Γιουβέντους δεν πείθει, ωστόσο έχει μπροστά της ένα ματς - πρόκληση και είναι υποψιασμένη.

Η Άιντραχτ υποδέχεται την Λίβερπουλ στο Deutche Bank Park, σε ένα 90λεπτο που συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες για θέαμα. Οι γηπεδούχοι έδειξαν δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πρώτα ισοπέδωσαν 5-1 την Γαλατάσαραϊ, στη συνέχεια ωστόσο συνετρίβησαν με το ίδιο σκορ στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο.

Είναι ομάδα που παίζει ανοιχτά, με υψηλό τέμπο, πολύ επιθετικά και αποδέχεται τις συνέπειες του ρίσκου. Δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση με τέσσερις ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη στα έξι τελευταία επίσημα. Με ρεκόρ 3Ν-1Ι-3Η και γκολ 19-18, είναι στην 7η θέση της Bundesliga και οι αριθμοί αποδεικνύουν πόσο ανοιχτά είναι τα παιχνίδια της.

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε με 7/7 τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας μεταξύ άλλων 3-2 της Ατλέτικο στην πρεμιέρα της League Phase. Η συνέχεια όμως είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Και η ομάδα του Σλοτ μετράει πλέον 4(!) σερί ήττες, κόντρα σε Κρίσταλ Πάλας, Γαλατάσαραϊ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ειδικά το 1-2 στο ντέρμπι με τους «κόκκινους διαβόλους» έφερε κατήφεια και προβληματισμό καθώς άφησε την Λίβερπουλ στην 3η θέση της Premier League και το -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Άλισον και Χράβενμπερχ εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Η Άιντραχτ μοιάζει να παίζει σε μια... ζαριά τα παιχνίδια της και με την ίδια ευκολία που σκοράρει, δέχεται και γκολ. Η Λίβερπουλ έχει ήδη ένα παρά φύση κακό σερί και είναι ευκαιρία να γυρίσει τον διακόπτη.

