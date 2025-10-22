H πίεση της Γιουβέντους και η αντίδραση της Λίβερπουλ με κορυφαίες επιλογές!

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League συμπεριλαμβάνει μεγάλα παιχνίδια και τρία από αυτά ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της Τετάρτης.

Η μεγάλη αναμέτρηση βέβαια διεξάγεται στη Μαδρίτη ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες. Η Ρεάλ υποδέχεται τη Γιουβέντους και είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη.

Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο έχει κάνει το 2 στα 2 στη διοργάνωση ενώ μετράει 8 νίκες στα πρώτα 9 παιχνίδια για τη Λα Λίγκα. Βρίσκεται έτσι στην πρώτη θέση και στο +2 από την Μπαρτσελόνα την οποία υποδέχεται την Κυριακή για το μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας.

Από την άλλη η Γιουβέντους ξεκίνησε ελπιδοφόρα τη σεζόν με τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Μέτρησε πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες, οι δύο για το Champions League ενώ την Κυριακή γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα στην έδρα της Κόμο (2-0).

Ο Τούντορ βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στον πάγκο της και δεν αποκλείεται σε περίπτωση ήττας να αποτελέσει παρελθόν. Ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 1.54 στη Novibet.

H Λίβερπουλ μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξιδεύει στη Φρανκφούρτη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Άιντραχτ. Οι «αετοί» είναι η χαρά του θεάματος τη φετινή σεζόν καθώς από τα 10 παιχνίδια που έχουν δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, στα 9 έχουν μπει πάνω από 4 γκολ.

Στο Champions League πήραν μία εμφατική νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Γαλατασαράι με 5-1. Στη συνέχεια βέβαια ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο, ενώ μετράνε δύο παιχνίδια χωρίς νίκη στην Μπουντεσλίγκα.

Από την άλλη οι «reds» έχουν τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις δείχνοντας ότι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο Σλοτ προσπαθεί ακόμα να βρει ρόλους στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα καθώς δεδομένα υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ. Το over 3.5 στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες επιθετικά ομάδες συγκρούονται στη Λισαβόνα. Η Σπόρτινγκ υποδέχεται την Μαρσέιγ με αμφότερες να έχουν από μία νίκη στη διοργάνωση.

Τα «λιοντάρια» των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη έχουν δείξει αρκετά καλό πρόσωπο στη League Phase. Μετά την ευρεία νίκη με 4-1 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, πάλεψαν αρκετά στην έδρα της Νάπολι αλλά στο τέλος ηττήθηκαν με 2-1.

Εντός συνόρων βέβαια έχουν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 20 γκολ όμως βρίσκονται στη 2η θέση και στο -3 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Από την άλλη η Μαρσέιγ προέρχεται από μία μεγάλη νίκη με 4-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Στην πρεμιέρα της στη League Phase έβαλε δύσκολα στη Ρεάλ όμως έφυγε με άδεια χέρια από τη Μαδρίτη (2-1).

Tο Σάββατο «σκόρπισε» τη Χάβρη στη Μασσαλία, με τον Γκρίνγουντ να πετυχαίνει 4 γκολ στο τελικό 6-2. Ο Άγγλος επιθετικός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν και το να σκοράρει απέναντι στη Σπόρτιγνκ βρίσκεται στο 3.60 στη Novibet.

