Η Μπαΐα υπέγραψε τον ακριβότερο παίκτη κάτω των 16 ετών στην ιστορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος!

Η μεταγραφή του νεαρού επιθετικού Ντιεγκίνιο στη Μπαΐα αποτελεί τη ακριβότερη μεταγραφή παίκτη κάτω των 16 ετών στη ιστορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Η Μπαΐα μόλις πραγματοποίησε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, η οποία αφορά παίκτη κάτω των 16 χρονών. Ο επιθετικός Ντιεγκίνιο, μόλις 14 ετών, αποκτήθηκε από τις ακαδημίες «Σφέρα» σε μια συμφωνία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο νεαρός ήταν περιζήτητος από συλλόγους όπως η Παλμέιρας, η Φλαμένγκο, η Ιντερνασιονάλ και η Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο, και είχε κινήσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών club, με την ομάδα από τη βόρεια Βραζιλία να είναι εκείνη που να κερδίζει την υπογραφή του.

Εκπροσωπούμενος από την F3 Sports, ο Ντιεγκίνιο θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες με προοπτικές της γενιάς του. Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική της Μπαΐα, η οποία ελέγχεται από το City Group, με στόχο να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε νεαρά ταλέντα για το μέλλον του συλλόγου.

Η Σφέρα, η ακαδημία από την οποία προήλθε ο Ντιεγκίνιο ιδρύθηκε το 2021 στο Γιαρίνου, έναν δήμο του Σάο Πάολο, με στόχο να γίνει ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς της χώρας στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων.