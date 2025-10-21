Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει τις στιγμές του και όλα είναι πιθανά!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και μαζί και ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από δύο παιχνίδια στη League Phase έχει έναν βαθμό από την ισοπαλία (1-1) στην πρεμιέρα με την Πάφο. Ακολούθησε η ήττα με 2-0 στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, σε ένα παιχνίδι βέβαια που οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή απόδοση.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να κάνουν την υπέρβαση στη Βαρκελώνη και να εκμεταλλευτούν τη μέτρια κατάσταση στην οποία δείχνουν να βρίσκονται οι Καταλανοί. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.81 στη Novibet.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δείχνει να είναι σε πολύ καλή φόρμα, πέτυχε δύο γκολ το Σάββατο απέναντι στην AΕΛ Novibet ενώ ήταν μέσα στις περισσότερες φάσες. Το να σκοράρει προσφέρεται σε απόδοση 3.60 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη η Μπαρτσελόνα προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions Leauge. Στην πρεμιέρα βέβαια είχε επιβληθεί με 2-1 της Νιούκαστλ στην Αγγλία αλλά τώρα δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος από τη στιγμή που έχει στόχο την πρώτη οκτάδα.

Στο πρωτάθλημα μετά την ήττα με το βαρύ 4-1 από τη Σεβίλλη, επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 2-1 της Τζιρόνα. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν τόσο εύκολα με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές ευκαιρίες. Τελικά η Μπαρτσελόνα βρήκε το «χρυσό» γκολ με τον Αραούχο στο 90+3’ και παραμένει στη 2η θέση και στο -2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Χάνσι Φλικ, που αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις με την Τζιρόνα, δεν θα έχει στη διάθεση του τους Λεβαντόφσκι, Όλμο, Ραφίνια, Τζοάν Γκαρθία και Γκάβι ενώ ο Φεράν Τόρες είναι αμφίβολος.

Παρόλα αυτά η ποιότητα των «μπλαουγκράνα» είναι δεδομένη και ειδικά στο γήπεδο τους είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Το over 3.5 στο παιχνίδι βρίσκεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



