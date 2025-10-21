Η πολωνική Οχότα ανέβηκε στο θρόνο του TUI SOCCA Champions League.

Μετά το repeat της κροατικής Victory Vrsar το ΤUI SOCCΑ Champions League αναγόρευσε και έστεψε απόψε στο Ρέθυμνο (Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025) ως νέα «βασίλισσα» του την πολωνική MXC Mobile Ochota Warszawa.

Στον τελικό που διεξήχθη στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο της Σοχώρας και έγραψε τον επίλογο μιας από πάσης πλευράς επιτυχημένης διοργάνωσης, η ομάδα της Βαρσοβίας έριξε στο κανναβάτσο με σκορ 2-0 τη γερμανική Eintracht Spandau, η οποία εντέλει δεν επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την ήθελαν να κατακτά τον τίτλο.

Και τα δυο γκολ που σηματοδότησαν τον θρίαμβο της πολωνικής ομάδας σκόραρε ο Κριστιάν Νοβακόφσκι, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP του τελικού.

Όπως είχε συμβεί και πέρυσι, το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η AF Alur Quostanay από το Καζακστάν, η οποία στον αγώνα για την τρίτη θέση επιβλήθηκε της ρουμανικής Tazmannschaft του Βουκουρεστίου με 4-3.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών:

Eintracht Spandau (Γερμανία)- AF Alur Quostanay (Καζακστάν) 2-0

MXC Mobile Ochota Warszawa (Πολωνία)- Tazmannschaft Bucharest (Ρουμανία) 3-2 με γκολ στην εκπνοή.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

AF Alur Quostanay (Καζακστάν)- Private Rooftop Budapest (Ουγγαρία) 2-1 στα πέναλτι (0-0)

Eintracht Spandau (Γερμανία) -Zaytouna FC Marrakesh (Μαρόκο) 4-1

FC Lowcy Warszawa (Πολωνία) – EXC Mobile Ochota Warszawa (Πολωνία) 4-2 στα πέναλτι (2-2)

Tazmannschaft Bucharest (Ρουμανία) - Super Sport Zagreb (Κροατία) 2-0

Τις απονομές στις ομάδες οι οποίες κατέκτησαν τα μετάλλια πραγματοποίησαν η Αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης X. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Προβιάς και ο πρεσβευτής της διοργάνωσης, εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Άγγελος Χαριστέας.

Μετά την ολοκλήρωση του TUI SOCCA Champions League, η σκυτάλη περνάει στο SOCCA Aegean Cup, που θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη (21 και 22 Οκτωβρίου) επίσης στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο, με τη συμμετοχή τεσσάρων εθνικών ομάδων στους άνδρες (Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική) και τεσσάρων στις γυναίκες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Λίβανος).

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.