Τα σταθερά βήματα προόδου του ελληνικού μίνι ποδοσφαίρου διαφάνηκαν με εμφατικό τρόπο στο TUI SOCCA Champions League η αυλαία του οποίου έπεσε το βράδυ της Δευτέρας στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο.

Την παράσταση από ελληνικής πλευράς έκλεψε η ομάδα της Μαγκουφάνας η οποία μολονότι εμφανίσθηκε ως «Σταχτοπούτα» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, έφτασε στη φάση των 16 και βρέθηκε μια ανάσα-για την ακρίβεια ένα χαμένο πέναλτι-μακριά από την οκτάδα, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται.

Στον αγώνα της φάσης των 16 η ομάδα που προέρχεται από την Πεύκη στρίμωξε στα σχοινιά την πανίσχυρη γερμανική Eintracht Spandau, πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή από το 0-3 στο 3-3 μέσα σε δέκα λεπτά και έπεσε ηρωικώς μαχόμενη στη δραματική διαδικασία των πέναλτι με 2-1.

Προηγουμένως η Μαγκουφάνα είχε καταγάγει μια ιστορικής σημασίας νίκη επί της βραζιλιάνικης Sport Recife με 2-0 και η πορεία της αποτελεί παρακαταθήκη και συνάμα

κίνητρο για τη μελλοντική πορεία της.«Μας κυριεύει η χαρμολύπη διότι φτάσαμε πολύ κοντά σε έναν θρίαμβο και κανείς δεν ξέρει τι θα συνέβαινε εάν προκρινόμασταν στην προημιτελική φάση», τόνισε ο αρχηγός και συνάμα πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Λίτσης.

Συνέχισε λέγοντας πως «καλώς η κακώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτός είναι ο αθλητισμός. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ιστορία, αλλά είμαι βέβαιος ότι η απογοήτευση που νιώσαμε θα μας ατσαλώσει στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ευτυχισμένοι διότι παίξαμε σε μια κορυφαία διοργάνωση και υπήρξαμε πολύ ανταγωνιστικοί».

Παράλληλα οι Cometas από τη Θεσσαλονίκη έφτασαν στον τελικό της κατηγορίας Conference, στον οποίο ηττήθηκαν από τη Football is Life της Λεμεσού με 2-1.

Στους ημιτελικούς αυτού του «μονοπατιού» που οδήγησε τις δυο ομάδες στη διεκδίκηση του τίτλου οι Θεσσαλονικείς έριξαν στο κανναβάτσο την ομάδα Step In από την Αίγυπτο με 4-1, ενώ οι Κύπριοι επικράτησαν απέναντι στην ουγγρική Ιron National Τeam με 3-2 στη διαδικασίας των πέναλτι (σκορ κανονικής διάρκειας 1-1).

«Πιστεύω ότι το σκορ μας αδικεί, διότι κυριαρχήσαμε, χάσαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να νικήσουμε στην κανονική διάρκεια, αλλά, ως γνωστόν, η μπάλα τιμωρεί», σχολίασε ο Στράτος Φούσκας. Συμπλήρωσε ο αρχηγός των «Χαρταετών» και της Εθνικής: «Θέλαμε να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο για να γιορτάσουμε κιόλας την επέτειο των 10 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, αλλά δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε, κοιτάζοντας μπροστά. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στο τέλος της ημέρας αυτό το ταξίδι ήταν πραγματικά όμορφο».

Το TUI SOCCA Champions League διεξήχθη με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) και με την

αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας

Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.