Απίστευτο σκηνικό στη Γιουνγκ Μπόις: Παίκτες τα ακούνε face to face από τον αρχηγό των οργανωμένων (vid)

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Γιουνγκ Μπόις πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με τον αρχηγό τους να επιπλήττει τους παίκτες της ομάδας μετά την ήττα από τη Ζανκτ Γκάλεν!

Η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ελβετίας ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική για τη Γιουνγκ Μπόις, με το σύνολο του Κοντίνι να γνωρίζει την ήττα από τη Ζανκτ Γκάλεν με 1-2 εντός έδρας. Πρόκειται για το δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμά τους, κάτι το οποίο εξόργισε τον κόσμο και δη τους οργανωμένους, που αποφάσισαν να πουν τα παράπονά τους απευθείας στους παίκτες.

Σε βίντεο που έκανε το γύρο των social media στην χώρα, ο αρχηγός των οπαδών φαίνεται να μιλά σε έντονο ύφος με μερικούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με εκείνους να τον ακουν προσεκτικά, χωρίς να φέρνουν καμία αντίρρηση. Ο ίδιος μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του κλοτσώντας μία διαφημιστική πινακίδα που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Η Γιουνγκ Μπόις βρίσκεται μέχρι στιγμής στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συνολικά τρεις ήττες και τέσσερις νίκες. Ο κόσμος της απαιτεί να ανασυνταχθεί άμεσα ώστε να μπορέσει να μπει ξανά στη μάχη για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, το οποίο πήρε τελευταία φορά το 2024. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μία ομάδα που κυριαρχεί στο ελβετικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, έχοντας 17 κατακτήσεις στη Super League.

Δείτε το βίντεο...