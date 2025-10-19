Ανακοίνωση - «έπος» από Πιερικό: Έδωσε άλλοθι σε διαιτητή για τη ληστεία στο Λούβρο!
Η ομάδα του Πιερικού έβγαλε μία... μυθική ανακοίνωση συνδέοντας τη ληστεία στο Λούβρο με διαιτητή από τον οποίο έχει σοβαρά παράπονα!
Η ανάρτηση - ανακοίνωση του Πιερικού αναφέρει:
Μήνυμα προς τις Αρχές και την Αστυνομία του Παρισιού: Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία κοσμημάτων στον Λούβρο! Έχει άλλοθι, βρίσκονταν στην Κατερίνη, όπου «έκλεψε» τον κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του Πιερικού!
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Facebook του Πιερικού
