Ανακοίνωση - «έπος» από Πιερικό: Έδωσε άλλοθι σε διαιτητή για τη ληστεία στο Λούβρο!

Η ομάδα του Πιερικού έβγαλε μία... μυθική ανακοίνωση συνδέοντας τη ληστεία στο Λούβρο με διαιτητή από τον οποίο έχει σοβαρά παράπονα!

Η ανάρτηση - ανακοίνωση του Πιερικού αναφέρει:

Μήνυμα προς τις Αρχές και την Αστυνομία του Παρισιού: Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία κοσμημάτων στον Λούβρο! Έχει άλλοθι, βρίσκονταν στην Κατερίνη, όπου «έκλεψε» τον κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του Πιερικού!