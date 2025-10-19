Ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο καθώς η αστυνομία έβγαλε ένταλμα σύλληψης σε 44χρονο πρώην Ελληνοκύπριο ποδοσφαιριστής που φέρεται να σχετίζεται με αυτό.

Τεράστιο είναι το σοκ στο κυπριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την δολοφονία του επιχειρηματία, Σταύρου Δημοσθένους , ο οποίος ήταν πρόεδρος στην Καρμιώτισσα.

Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα είναι ραγδαίες καθώς λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, εκδόθηκε από την κυπριακή αστυνομία ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 44χρονου πρώην Ελληνοκύπριου ποδοσφαιριστή.

Με βάση όσα γράφονται στην Κύπρο, ο συγκεκριμένος είναι ο ιδιοκτήτης του σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράσεις για τη διαφυγή τους μετά τους πυροβολισμούς με τον Σταύρο Δημοσθένους.