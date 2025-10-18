Με ωραία κεφαλιά του Φώτη Ιωαννίδη, η Σπόρτινγκ ισοφάρισε σε 2-2 στην έδρα της Πάσος Φερέιρα για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Κεφαλαιοποίησε την πολύ καλή του εμφάνιση με... κεφαλιά ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο διεθνής Έλληνας - όπως και ο Γιώργος Βαγιαννίδης - ξεκίνησε βασικός για τη Σπόρτινγκ στην έδρα της Πάσος Φερέιρα στο παιχνίδι του πορτογαλικού Κυπέλλου και δικαίωσε τον Μπόρζες. Στο 22' έστρωσε στον Γκονσάλβες για το 1-1 και στο 61', αφού η ομάδα του έμεινε ξανά πίσω στο σκορ, έπιασε πολύ ωραία κεφαλιά μετά το κόρνερ του Κέντα και ισοφάρισε σε 2-2. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.