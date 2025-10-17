Ο Γιώργος Βρακάς μίλησε για την νέα του ομάδα και δήλωσε πως θα ήταν ανοικτός σε μια πρόταση της Εθνικής Αυστραλίας.

Ο Γιώργος Βρακάς ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν με την φανέλα της Athens Kallithea, ανήκει πλέον στην Μπρίσμπεϊν Ρόαρ με τους Αυστραλούς να περιμένουν πολλά από τον ίδιο. Μάλιστα, ο 24χρονος χαφ δήλωσε πως θα ήταν ανοικτός να ενταχθεί στην Εθνική Αυστραλίας.

Ο Βρακάς αναμένεται να κάνει σήμερα (17/10) το ντεμπούτο του και οι άνθρωποι της ομάδας δήλωσαν «Είναι δημιουργικός, μπορεί να σκοράρει και έχει αυτή τη νοοτροπία του Ευρωπαίου… ήταν μια ευκαιρία να φέρουμε έναν παίκτη που να ταιριάζει στη φιλοσοφία μας και στην επιθυμία μας για νίκες».

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο παίκτης είπε: «Θα φέρω την εμπειρία μου από την Ευρώπη, την ποιότητά μου, τη δημιουργικότητά μου, το σουτ, την πάσα… είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σεζόν»

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και στην Εθνική Αυστραλίας καθώς ο πατέρας του έχει γεννηθεί εκεί. Αυτό φυσικά κάνει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να μην πιάνει θέση ως «ξένος» στον σύλλογο του.

Φυσικά δεν ξέχασε να αναφερθεί και στον προπονητή του Μιχάλη Βαλκάνη ο οποίος διανύει την πρώτη του χρονιά στην ομάδα, λέγοντας πως του αρέσει να παίζει η ομάδα ωραίο ποδόσφαιρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό.