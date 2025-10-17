Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Βλέπουμε παρέα το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Η Κυριακή γεμίζει ένταση, πάθος και ποδόσφαιρο με το πιο ζωντανό sports party.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει δυναμικά αυτή την Κυριακή για μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Αυτή τη φορά, θα δούμε παρέα το μεγάλο ντέρμπι: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ απευθείας από τη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, στις 20:30 μ.μ. το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ, να σκανάρεις το QR code και να μπεις στη live εμπειρία. Από εκείνη τη στιγμή, θα μεταφερθείς απευθείας στην καρδιά της δράσης, με super ενισχυμένες αποδόσεις που απογειώνουν τα κέρδη, στοιχηματικά tips, αναλύσεις πριν από την αναμέτρηση και κληρώσεις για μοναδικά δώρα.

Το σύνθημα της διασκέδασης δίνει ο πάντα απολαυστικός Θανάσης Πασσάς, με το μοναδικό του χιούμορ και ενέργεια. Μαζί του, οι Άκης Γκιουλέκας, Γιώργος Γκιουλέκας και Κόνι Θεοδώρου θα προσφέρουν τις δικές τους στοιχηματικές προβλέψεις.

Στο πλευρό τους, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος θα μεταφέρουν το παλμό του αγώνα, σχολιάζοντας ζωντανά όλη τη δράση με τη δημοσιογραφική τους ματιά.

Πήγαινε σε ένα κοντινό κατάστημα ΟΠΑΠ και μπες κι εσύ στη live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta.