Γκούμας: «Ο Ιωαννίδης θα κάνει τους οπαδούς της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες»

Ο Γιάννης Γκούμας, σε συνέντευξη σε πορτογαλικό μέσο, μίλησε για τον Ιωαννίδη και τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα κάνει τους οπαδούς να ξεχάσουν γρήγορα τον Γιόκερες.

Ο Φώτης Ιωαννίδης διανύει τις πρώτες του εβδομάδες στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αν και ακόμα δεν έχει καθιερωθεί, ήδη έχει αρχίσει να καταγράφει συμμετοχές και να προσαρμόζεται σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον. Σε δηλώσεις του στην πορτογαλική εφημερίδα A Bola, ο παλαίμαχος διεθνής και πρώην προπονητής του στην Εθνική Ελπίδων, Γιάννης Γκούμας, μίλησε για το αγωνιστικό προφίλ του 25χρονου φορ, αλλά και για τους λόγους που η μεταγραφή του στο εξωτερικό καθυστέρησε περισσότερο απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς.

«Όταν τον κάλεσα για πρώτη φορά στην U19, έπαιζε ακόμη στον Λεβαδειακό. Έμεινα πολύ εντυπωσιασμένος. Ήταν δυνατός στις μονομαχίες, μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα ακόμη και υπό ασφυκτική πίεση, δημιουργούσε χώρους για τους συμπαίκτες του και το πιο σημαντικό για έναν επιθετικό , σκόραρε με ευκολία», ανέφερε αρχικά ο Γκούμας.

Ο Ιωαννίδης ήταν στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ ήδη από την προηγούμενη σεζόν, ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε το πράσινο φως για τη μεταγραφή του. Κι αυτό δεν συνέβη τυχαία: «Έχω προσωπική σχέση με τον Φώτη και μιλάμε όποτε μπορούμε. Ήθελε να κάνει αυτό το βήμα από πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τον άφησε να φύγει. Ήταν αρχηγός, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και έκανε τη διαφορά. Είμαι βέβαιος ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτήν την επιλογή του και σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνει κομβικός για τη Σπόρτινγκ».

Η αποχώρησή του από το «τριφύλλι» άφησε πίσω της κενό, τόσο αγωνιστικά όσο και συναισθηματικά για τον κόσμο δήλωσε ο Γκούμας: «Ήταν αρχηγός, αγαπημένος της εξέδρας, και η φυγή του στενοχώρησε πολύ τους φιλάθλους. Δημιουργήθηκε ανασφάλεια για το αν το κενό του μπορεί να καλυφθεί. Όλοι ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα επιστρέψει».

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει; Ο πρώην προπονητής του είναι ξεκάθαρος: «Μέσα στο γήπεδο, ξεχώριζε για την ευφυΐα του, τις ηγετικές του ικανότητες και το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Εκτός γηπέδου, ήταν η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του που τον έκαναν να ξεχωρίζει».

Ακόμη ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμα τομείς για βελτίωση: «Αυτό που χρειάζεται να βελτιώσει είναι ότι, ως κεντρικός επιθετικός, πρέπει να βρίσκεται πιο συχνά μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να είναι έτοιμος για το τελείωμα. Δεν πρέπει να σπαταλά ενέργεια μακριά από την περιοχή, ώστε να έχει καθαρό μυαλό για να ολοκληρώνει τις φάσεις όπως πρέπει. Πρέπει να μετριάσει αυτή την τάση», εξηγεί.

Όσο για τη σκιά του Βίκτορ Γιόκερες, που άφησε πίσω του πολλά γκολ και έναν τεράστιο ενθουσιασμό στη Λισαβόνα; Ο Έλληνας τεχνικός εμφανίζεται βέβαιος: «Ο Γκιόκερες είναι από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όμως πιστεύω πως ο Φώτης θα τον αντικαταστήσει επάξια και θα γίνει σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων της Σπόρτινγκ. Θα τους αναγκάσει να τον ξεχάσουν γρήγορα. Είμαι σίγουρος».

