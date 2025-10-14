Ελληνικό... άρωμα στο MIP της UEFA Academy

Αρκετοί ποδοσφαιριστές που καμαρώσαμε στα ελληνικά γήπεδα βρίσκονται στο πρόγραμμα MIP της UEFA Academy και μαζί τους βρίσκονται κορυφαία ονόματα του ποδοσφαίρου όπως ο Ράκιτιτς, ο Βερτόνχεν, ο Κάιερ και ο Σνάιντερλεν.

Η UEFA ανακοίνωσε τους συμμετέχοντας στο πρόγραμμα MIP για την UEFA Academy όπου βρίσκονται αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Ελλάδα.

Πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για παίκτες που θέλουν να έχουν διοικητικό ρόλο μετά το τέλος της καριέρας τους και το MIP σημαίνει «Executive Master for International Players».

Όσον αφορά τα πρόσωπα, την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Δημήτρης Σιόβας που βρίσκεται στον Ολυμπιακό Β' και ο Ζέκα που έχει κρεμάσει τα παπούτσια του. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και γνώριμα πρόσωπα που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα όπως ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, Μπρούνο Άλβες, Μόργκαν Σνάιντερλεν, Ομάρ Ελαμπντελαουί και Άλφρεντ Φινμπόγκασον.

Παράλληλα υπάρχουν και πρόσωπα που έχουν γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπως ο Ράκιτιτς, ο Βερτόνγχεν και ο Σουάρεθ.