Ξύλο ανάμεσα σε παίκτες του Αγίου Δημητρίου και του ΠΑΟ Ρουφ για ένα fair play που δεν έγινε (vid)

Απίστευτο σκηνικό στο Άγιος Δημήτριος – ΠΑΟ Ρουφ για την Α' ΕΠΣΑ, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια γιατί ένας ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων σκόραρε και δεν τήρησε το fair play.

Ξύλο ανάμεσα στους παίκτες του Αγίου Δημητρίου και του ΠΑΟ Ρουφ στο Μπραχάμι σε αγώνα για την Α' ΕΠΣΑ. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι σε μια φάση αποφάσισαν να επιστρέψουν στην μπάλα στους γηπεδούχους σε μια κίνηση fair play. Ένα fair play όμως που όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ένας παίκτης του ΠΑΟ Ρουφ σκόραρε κιόλας.

Με το που έβαλε το γκολ επικράτησε πανδαιμόνιο, οι γηπεδούχοι άρχισαν να τον κυνηγούν και υπήρξαν όχι μόνο αντεγκλήσεις, αλλά έπεσε και ξύλο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και οι φιλοξενούμενοι σε μια κίνηση αληθινού fair play αυτή την φορά άφησαν τους γηπεδούχους να σκοράρουν και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.