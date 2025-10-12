Το τελευταίο χαρτί της για το θαύμα με… κάθε τρόπο!

Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη για να αντιμετωπίσει τη Δανία την Κυριακή (12/10) για τα προκριματικά του Nations League παίζοντας το τελευταίο της χαρτί για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να πραγματοποίησε μία καλή εμφάνιση στο Hampden Park απέναντι στη Σκωτία όμως τα λάθη της και η απουσία συγκέντρωσης της στο τέλος της κόστισαν και γνώρισε την ήττα με 3-1.

Για μία ώρα περίπου η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο και προηγήθηκε με το παρθενικό γκολ του Τσιμίκα με την Εθνική στο 62’ όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Πλέον η Εθνική βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο καθώς παρέμεινε στην 3η θέση με 3 βαθμούς και αν ηττηθεί από τη Δανία θα αποκλειστεί λογικά και μαθηματικά από τη διεκδίκηση έστω και της δεύτερης θέσης του ομίλου.

Με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις και είναι ικανή να βγάλει αντίδραση στη Δανία με τη διπλή ευκαιρία στο Χ2 βρίσκεται στο 2.00.

H Δανία από την άλλη δεν συνάντησε καμία αντίσταση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, πήρε μία ευρεία νίκη με 6-0 και τώρα ξέρει ότι αν επικρατήσει θα εξασφαλίσει έστω τη δεύτερη θέση καθώς θα φτάσει τους 10 βαθμούς. Σκοράρει αρκετά στα τελευταία της ματς και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι στο 1.85.

Η Ελλάδα οφείλει να επιτεθεί καθώς χρειάζεται τη νίκη και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ευκαιρίες. Η Δανία είναι μία ποιοτική ομάδα με καλή αμυντική λειτουργία οπότε είναι πιθανό οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς να ψάξουν με διάφορους τρόπους να βρουν χώρο προς την εστία του Σμάιχελ. Να μπει γκολ με προσπάθεια έξω από την περιοχή βρίσκεται στο 2.70.

