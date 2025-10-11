Φωτιά μπροστά η Ιταλία, σταθερή αξία ο Ρονάλντο!

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συμπεριλαμβάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια

Αυτό που ξεχωρίζει βέβαια είναι το Σερβία – Αλβανία στο Λέσκοβατς, που ναι μεν έχει ένα «καθαρό» φαβορί αλλά πρόκειται για ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία. Το σύνολο του Στοΐκοβιτς θέλει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα (5-0) από την Αγγλία την προηγούμενη αγωνιστική και να αποκτήσει ένα προβάδισμα για τη 2η θέση του 11ου ομίλου.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση με 7 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από την Αλβανία που βρίσκεται μία θέση πάνω με 8 πόντους.

Η ομάδα του Σιλβίνιο ξέρει ότι θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσω των μπαράζ και αυτό θα ψάξει.

Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες μόλις τρεις φορές στην ιστορία τους, με τη Σερβία να μετράει μία νίκη, ένα παιχνίδι να έχει λήξει ισόπαλο ενώ την πρώτη φορά που βρέθηκαν ως αντίπαλοι η αναμέτρηση διακόπηκε μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν εντός γηπέδου.

Για λόγους ασφαλείας λοιπόν το ματς θα διεξαχθεί στο Λέσκοβατς, με τον αγώνα να έχει κηρυχτεί ως υψηλού κινδύνου. Το να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.67.

Μία από τις απογοητεύεις έως τώρα των προκριματικών είναι η Ιταλία η οποία βλέπει την πρώτη θέση του ομίλου της να απομακρύνεται, καθώς η Νορβηγία έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς την ώρα που η «Σκουάντρα Ατζούρα» έχει 9 αλλά κι ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με τον Τζενάρο Γκατούζο πλέον στον πάγκο η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2006 μετράει δύο σερί νίκες απέναντι σε Εσθονία (5-0) και Ισραήλ (5-4) και ξέρει ότι δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες.

Έτσι η νίκη απέναντι στην Εσθονία είναι μονόδρομος, με τους γηπεδούχος να ξέρουν ότι είναι το μεγάλο αουτσάιντερ και πολύ δύσκολα θα πάρουν κάτι από το παιχνίδι.

Η Ιταλία του Γκατούζο έχει δείξει ένα αρκετά καλό πρόσωπο επιθετικό και το over 3.5 Goals στην αναμέτρηση είναι στο 2.10.

Η Πορτογαλία από την άλλη δείχνει για άλλη μία φορά το καλό της πρόσωπο στα προκριματικά, μετρώντας δύο νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι σε Αρμενία (5-0) και Ουγγαρία (3-2).

Τώρα αντιμετωπίζει την Ιρλανδία ψάχνοντας και πάλι τους τρεις βαθμούς απέναντι σε μία ομάδα που δεν έχει φανερώσει έως τώρα την σκληράδα την οποία τη διακρίνει.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετράει ήδη 3 γκολ σε 2 παιχνίδια στα προκριματικά, η ποιότητα της Πορτογαλίας ειδικά επιθετικά είναι σε τρομερό επίπεδο και μπορεί να «καθαρίσει» το ματς από το 1ο ημίχρονο, με το over 1.5 Goals στο πρώτο ημίχρονο να είναι στο 2.25.

