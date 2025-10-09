Ο Φάμπιο Καναβάρο ξέσπασε σχετικά με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για τον μισθό που λαμβάνει ως προπονητής της εθνικής Ουζμπεκιστάν κάνοντας λόγο για ψεύδη.

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ο Φάμπιο Καναβάρο ανέλαβε και επίσημα την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν, με την Ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει πριν από λίγες ημέρες την επίσημη πρόσληψή του.

Ωστόσο, της πρόσληψής του ακολούθησαν και διάφορες φήμες σχετικά με τον παχυλό μισθό που λαμβάνει ο βετεράνος Ιταλός ποδοσφαιριστής, παίζοντας παράλληλα ρόλο στο να πει τελικά το «ναι» στην αποδοχή της νέας του θέσης.

Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Καναβάρο, ο οποίος έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του περί των όσων ακούγονταν για τον υποτιθέμενο μισθό του, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τα χρήματα που λαμβάνει.

«Δυστυχώς, τα fake news έκαναν γρήγορα τον γύρο στο διαδικτύου. Όπως αναφέρουν, προσλήφθηκα από την Ομοσπονδία του Ουζμπεκιστάν με καθαρό ετήσιο μισθό 4 εκατ. ευρώ μπαίνοντας έτσι στην δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στον κόσμο», δήλωσε αρχικά ενώ συνέχισε:

«Θα περίμενα μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο των πηγών αυτών. Στην αθλητική δημοσιογραφία, οι ψευδείς ειδήσεις δημιουργούν ένα ανεξέλεγκτο βραχυκύκλωμα. Η αλήθεια είναι απλή: Αποδέχθηκα με ενθουσιασμό την πρόταση της Ομοσπονδίας με ορίζοντα το Μουντιάλ 2026 και την ανάπτυξη νέων ταλέντων σε μία αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά χώρα. Το συμβόλαιο αυτό έχει ισχύ μέχρι το 2027 και δεν παίρνω ούτε τα μισά από τα δήθεν 4 εκατ. ευρώ»!