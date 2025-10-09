Ο Σάμουελ Ασαμόα ενδέχεται να υποστεί μόνιμη αναπηρία μετά τη σύγκρουσή του με διαφημιστική πινακίδα σε αγώνα του κινεζικού πρωταθλήματος.

Ο ποδοσφαιριστής της Guangxi Pingguo, ομάδας της Β΄ κατηγορίας της Κίνας, Σάμουελ Ασαμόα, βίωσε μια φρικιαστική στιγμή την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Chongqing Tonglianglong, όταν χτύπησε με το κεφάλι πάνω σε διαφημιστική πινακίδα. Ο κινεζικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Τογκολέζος παίκτης κινδυνεύει να μείνει παράλυτος μετά το ατύχημα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία ώρα αγώνα. Ο 31χρονος διεθνής σπρώχτηκε από αντίπαλο την ώρα που κυνηγούσαν μια διεκδικούμενη μπάλα και, κατά την πτώση, προσέκρουσε με το κεφάλι στη διαφημιστική πινακίδα, καταρρέοντας αμέσως στο έδαφος. Ο διαιτητής έδειξε απλώς την κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο παίκτη, ενώ η ζωή του Ασαμόα βρισκόταν σε κίνδυνο.

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο και το νοσοκομείο, ο Σάμουελ Ασαμόα διαγνώστηκε με εξάρθρωση και πολλαπλά κατάγματα αυχενικών σπονδύλων, καθώς και σπονδυλικό μπλοκάρισμα με πίεση νεύρων, όπως ανακοίνωσε ο κινεζικός σύλλογος την επόμενη ημέρα του αγώνα.

«Διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μόνιμης παραπληγίας και θα χάσει όλους τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν. Η καριέρα του ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί σοβαρά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Ναντσίνγκ, σύμφωνα με νέο δελτίο του συλλόγου. «Ο Σάμουελ Ασαμόα αναρρώνει από την επέμβαση και η κατάστασή του είναι σταθερή», προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της ανάρρωσής του.