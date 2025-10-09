Φρίκη στην Κίνα: Παίκτης έσπασε τον λαιμό του μετά από σύγκρουση με πινακίδα
Ο ποδοσφαιριστής της Guangxi Pingguo, ομάδας της Β΄ κατηγορίας της Κίνας, Σάμουελ Ασαμόα, βίωσε μια φρικιαστική στιγμή την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Chongqing Tonglianglong, όταν χτύπησε με το κεφάλι πάνω σε διαφημιστική πινακίδα. Ο κινεζικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Τογκολέζος παίκτης κινδυνεύει να μείνει παράλυτος μετά το ατύχημα.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία ώρα αγώνα. Ο 31χρονος διεθνής σπρώχτηκε από αντίπαλο την ώρα που κυνηγούσαν μια διεκδικούμενη μπάλα και, κατά την πτώση, προσέκρουσε με το κεφάλι στη διαφημιστική πινακίδα, καταρρέοντας αμέσως στο έδαφος. Ο διαιτητής έδειξε απλώς την κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο παίκτη, ενώ η ζωή του Ασαμόα βρισκόταν σε κίνδυνο.
Υποβλήθηκε σε χειρουργείο
Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο και το νοσοκομείο, ο Σάμουελ Ασαμόα διαγνώστηκε με εξάρθρωση και πολλαπλά κατάγματα αυχενικών σπονδύλων, καθώς και σπονδυλικό μπλοκάρισμα με πίεση νεύρων, όπως ανακοίνωσε ο κινεζικός σύλλογος την επόμενη ημέρα του αγώνα.
«Διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μόνιμης παραπληγίας και θα χάσει όλους τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν. Η καριέρα του ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί σοβαρά», ανέφερε η ανακοίνωση.
Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Ναντσίνγκ, σύμφωνα με νέο δελτίο του συλλόγου. «Ο Σάμουελ Ασαμόα αναρρώνει από την επέμβαση και η κατάστασή του είναι σταθερή», προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της ανάρρωσής του.
During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025
He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7
