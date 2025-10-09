Αίτημα για τη μετάθεση της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπαράκας υπέβαλε η Μπόκα Τζούνιορς, τιμώντας τη μνήμη του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας συγκίνηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο πρώην προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς δεν κατάφερε να νικήσει τη μάχη με την επάρατη νόσο, σκορπίζοντας θλίψη τους φιλάθλους σε όλο τον πλανήτη.

Ο 69χρονος Αργεντινός, είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας σε τρεις διαφορετικές θητείες, συνολικά σε 129 ματς, έχοντας κατακτήσει το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2007 και αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου.

Λόγω του πένθους, η διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς υπέβαλε αίτημα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής για την αναβολή του προγραμματισμένου εκτός έδρας αγώνα με την Μπαράκας στις 11/10. Αμέσως μετά, και οι γηπεδούχοι συμφώνησαν και απέστειλαν σχετική επιστολή στη διοργανώτρια αρχή, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο αίτημα της Μπόκα.

Κατόπιν κοινής συμφωνίας, η ομοσπονδία έκανε δεκτό το αίτημα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι της 11/10 να αναβληθεί και να διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.