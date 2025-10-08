Ο θάνατος των ονειροπόλων: η Γάζα χάνει και τους αθλητές της

Στις 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, καταστρέφοντας την εύθραυστη αθλητική υποδομή. Οι Παλαιστίνιοι αθλητές και προπονητές που σκοτώθηκαν αντιπροσωπεύουν μια τραγωδία που υπερβαίνει τα προσωπικά τους πεπρωμένα.

Στις 8 Οκτωβρίου 2023 ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ, η οποία κατέστρεψε επίσης την εύθραυστη αθλητική υποδομή της Γάζας. Οι Παλαιστίνιοι αθλητές, προπονητές και νέοι που σκοτώθηκαν, αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικές τραγωδίες: την απώλεια ενός ολόκληρου κόσμου αθλητικής ζωής και κοινότητας.

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι μνήμες του βίαιου γεγονότος, οι πολιτικές συνέπειες και η ηθική αξιολόγηση του πολέμου συνεχίζουν να κυριαρχούν στις συζητήσεις. Μόλις μία ημέρα μετά την καταστροφή, ξεκίνησε η επόμενη φάση της σύγκρουσης, η οποία σκόρπισε τον όλεθρο καταστρέφοντας περαιτέρω τις βασικές δομές της καθημερινής ζωής στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού. Όταν γνωστοί ποδοσφαιριστές, Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι προπονητές χάνουν τη ζωή τους μακριά από το πεδίο της μάχης, αυτό σημαίνει επίσης την απώλεια σημαντικών δεσμών με τη διεθνή αθλητική κοινότητα και την έμπνευση που προσέφεραν στα παιδιά και τους νέους.

Οι ιστορίες τεσσάρων θυμάτων αυτής της ανελέητης στρατιωτικής εκστρατείας, που πυροδοτήθηκε από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου - με τη δολοφονία περισσότερων από 1.200 Ισραηλινών και την απαγωγή 251 ομήρων προς τη Γάζα - υπερβαίνουν το προσωπικό πεπρωμένο τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο αριθμός των αθλητών που σκοτώθηκαν μαζί με μέλη των οικογενειών τους έφτασε μέχρι το φθινόπωρο τους 662, εκ των οποίων 103 ήταν παιδιά και ανήλικοι. Στο Ισραήλ, η Χαμάς δολοφόνησε στις 7 Οκτωβρίου περίπου 45 αθλητές. Ο πρώην ποδοσφαιριστής Λιορ Ασουλίν συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά θύματα.

Γράφουν οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος – Άρτεμις Κλεφτάκη

Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ποδοσφαιριστής

24 Μαρτίου 1984 - 6 Αυγούστου 2025

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος ταρακουνήθηκε συθέμελα τον περασμένο Αύγουστο. Η είδηση του τραγικού χαμού του «θρυλικού» Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ ή, αλλιώς του «Παλαιστίνιου Πελέ», τον περασμένο Αύγουστο στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά σόκαρε τον πλανήτη. Το σοκ γρήγορα διαδέχθηκε η απόγνωση και η οργή.

«Θα μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», αναρωτήθηκε με θυμό ο Μοχάμεντ Σαλάχ, απευθυνόμενος προς την UEFA με αιχμηρή δημόσια ανάρτηση μερικά 24ωρα μετά τον θάνατο του Σουλεϊμάν.

Ο Σουλεϊμάν ήταν σύμβολο του ποδοσφαίρου της χώρας. Ο ίδιος, διεθνής με την εθνική Παλαιστίνης τη χρονική περίοδο 2007-2013, γεννήθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό το 1984. Η φτώχεια τον περικύκλωσε σαν ζοφερό σκοτάδι, αλλά παρ' όλα αυτά βρήκε την χαραμάδα του φωτός μέσω του αγαπημένου του ποδοσφαίρου.

Άλλωστε, μέσα από αυτό έγινε διάσημος στη χώρα του. Το ταλέντο του πασιφανές, η περηφάνια του εκπροσωπώντας την εθνική αστείρευτη. Όπως και τα όνειρά του, τα οποία όμως θάφτηκαν μαζί με τα συντρίμμια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στις 6 Αυγούστου.

Ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ περίμενε υπομονετικά στην ουρά προκειμένου να λάβει ανθρωπιστική βοήθεια, να συγκεντρώσει προμήθειες για αυτόν και την οικογένειά του. Την οποία αφήνει πια μόνη της. Πέντε παιδιά και μία γυναίκα, που έμεινε χήρα και αναρωτιέται το «γιατί», αφού τα ισραηλινά πυρά του αφαίρεσαν τη ζωή.

#ICYMI: Palestinian football star Suleiman al-Obaid — also known as the "Pele of Palestinian football" — was killed in an Israeli air strike while waiting for aid in Gaza; he’s one of 321 football-industry figures killed in the ongoing genocide. pic.twitter.com/08DRPjvcwK August 9, 2025

Ματζέντ Αμπού Μαραχίλ, αθλητής στίβου

5 Ιουνίου 1963 – 11 Ιουνίου 2024

Ο Ματζέντ Αμπού Μαραχίλ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Παλαιστίνης: ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού έθνους που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων παρέλασε κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία. Γεννημένος στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας, άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό τη δεκαετία του ’90, προπονώντας τον εαυτό του στους δρόμους και τις παραλίες της περιοχής. Έγινε γνωστός όταν διήνυσε ξυπόλυτος 20 χιλιόμετρα για να προλάβει το λεωφορείο που θα τον πήγαινε σε αγώνα.

Η νίκη του σε αγώνα 8 χιλιομέτρων το 1995 τού χάρισε ένα τρόπαιο και ένα ασπασμό από τον Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος τον ενέταξε στην προσωπική του ομάδα ασφαλείας. Η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς θεωρήθηκε από τους Παλαιστινίους ως μια συμβολική αναγνώριση του κράτους τους από τη διεθνή αθλητική κοινότητα, ακόμη κι αν μόνο 157 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν επίσημα την Παλαιστίνη.

🇵🇸Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996: Por primera vez en la historia, la bandera palestina desfiló en unos Juegos Olímpicos.



Las lágrimas del abanderado Majed Abu Maraheel fueron las lágrimas de millones de palestinos.



Fue asesinado por "Israel" en el genocidio de Gaza en… pic.twitter.com/AnOzmbktJk — Xiada (@XiadaNoite) July 26, 2024

Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, αφιερώθηκε στην εκπαίδευση νέων αθλητών στη Γάζα, προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία και το πάθος του για τον στίβο. Ο Αμπού Μαραχίλ αψήφησε τις αντίξοες συνθήκες, αλλά τελικά υπέκυψε σε αυτές. Πέθανε σε ηλικία 61 ετών στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, από νεφρική ανεπάρκεια.

Ο θάνατός του ήταν άμεση συνέπεια του πολέμου και της καταστροφής του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας: νοσοκομεία ισοπεδωμένα, αλυσίδες προμηθειών διαλυμένες, ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό ακόμη και σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης για νεφροπαθείς. Για ασθενείς με μια κατά τα άλλα ελεγχόμενη ασθένεια, αυτό ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη. Σύμφωνα με τον αδελφό του, η οικογένεια δεν κατάφερε να τον μεταφέρει για θεραπεία στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολιορκίας.

Χάνι Αλ-Μάσνταρ, προπονητής ποδοσφαίρου

14 Απριλίου 1981 – 6 Ιανουαρίου 2024

Ο Χάνι Αλ-Μάσνταρ, θρυλική φυσιογνωμία του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το 1981 στο χωριό Αλ-Μουσάνταρ στη Γάζα και σκοτώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2024 σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ενώ προσπαθούσε να σώσει μέλη της οικογένειάς του. Ήταν 42 ετών, πατέρας τεσσάρων παιδιών, και μέχρι το τέλος παρέμεινε πιστός στο ποδόσφαιρο και την κοινότητά του.

Από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο και την τεχνική του κατάρτιση. Αγωνίστηκε ως χαφ σε μεγάλες ομάδες της Γάζας, με αποκορύφωμα την παρουσία του στη Γάζα Σπορτς Κλαμπ, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της περιοχής. Οι ντρίμπλες και τα φάουλ του του χάρισαν το παρατσούκλι «ο Μαέστρος» με τους Άραβες να τον παρομοιάζουν με τον… Αντρέα Πίρλο.

Αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του ως παίκτης, αφοσιώθηκε στην προπονητική. Ως προπονητής της Ιτιχάντ Ντιρ Αλ-Μπάλαχ, οδήγησε την ομάδα στην κορυφή. Αργότερα, έγινε βοηθός προπονητή της ολυμπιακής (U23) παλαιστινιακής εθνικής ομάδας. Είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία νέων ταλέντων, όπως ο Ζάιντ Κούνμπαρ και ο Μοχάμεντ Σάλεχ, ενώ συμμετείχε σε διεθνή τουρνουά στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Στο γήπεδο ήταν αυστηρός, αλλά πάντα υποστηρικτικός, και εκτός γηπέδου ήταν ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και ακούραστος. Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Αλ-Μάσνταρ προσέφερε ανθρωπιστικό έργο: διανέμοντας τρόφιμα, σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης σε εκτοπισμένους της Γάζας. Όταν του πρότειναν να φύγει από τη χώρα, απαντούσε: «Σε ποιον θα μείνει η πατρίδα αν φύγω εγώ;». Παρά τους κινδύνους, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον τόπο του, ακόμα και όταν είχε την επιλογή να περάσει με ασφάλεια στην Αίγυπτο.

A year ago today, Captain Hani Al-Masdar, a legend in Palestinian football history and the coach of the Palestine Olympic team, was killed by an Israeli missile.



He ran outside to save his sister.



Over 700 athletes have been murdered in Gaza. FIFA remains silent. pic.twitter.com/rMe9gOMfRs — Leyla Hamed (@leylahamed) January 6, 2025

Η μέρα του θανάτου του περιγράφεται τραγικά: μετά από ισραηλινές επιθέσεις στη γειτονιά του, έτρεξε να σώσει την αδελφή του και τις ανιψιές του. Σκοτώθηκε από θραύσματα πυραύλου στον δρόμο. Πέθανε στα χέρια του στενού του φίλου και συνεργάτη, Μοχάνα, φορώντας την προπονητική του φόρμα. Ο Αλ-Μάσνταρ ενταφιάστηκε δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος είχε επίσης σκοτωθεί σε ισραηλινή επίθεση το 2014. Η απώλειά του θεωρείται τεράστιο πλήγμα για το παλαιστινιακό ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από προπονητής: ήταν παιδαγωγός, ηγέτης, σύνδεσμος ανάμεσα στη Γάζα και την εθνική ομάδα, και φάρος ελπίδας μέσα στη βία και την καταστροφή.

Η ιστορία του συμβολίζει όχι μόνο τη δύναμη του αθλητισμού σε συνθήκες πολέμου, αλλά και την απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς προπονητών, ονείρων και προσπαθειών για ένα καλύτερο αύριο.

Νάγκαμ Αμπού Σάμρα, αθλήτρια πολεμικών τεχνών

12 Σεπτεμβρίου 1997 - 12 Ιανουαρίου 2024

«Ήθελα κάθε γυναίκα να νιώθει τη δύναμη που πηγάζει από μέσα της κι όχι να την στηρίζουν άλλοι». Με αυτά τα λόγια, με αυτό το όραμα πορευόταν στη -σύντομη όπως αποδείχθηκε- ζωή της η Νάγκαμ Αμπού Σάμρα, μία νεαρή αθλήτρια πολεμικών τεχνών. Που όπως και τόσων άλλων αθλητών της Παλαιστίνης, το νήμα της ζήσης κόπηκε πολύ νωρίς. Ξαφνικά. Και άδικα.

Γεννημένη το 1997, η Νάγκαμ είχε καταφέρει να εμπνεύσει πολλές νέες γυναίκες για να καταλάβουν πόση δύναμη κρύβουν μέσα τους. Μία εκκωφαντική φωνή υπέρ της αυτοδιάθεσης των γυναικών σε μία κοινωνία συντηρητική.

«Απώλεια για τον παλαιστινιακό αθλητισμό» χαρακτήρισε την απώλειά της ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας. Η Νάγκαμ, με πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Φυσική Αγωγή -σε ένα πανεπιστήμιο που πλέον έχει θαφτεί μέσα στα χαλάσματά του- ίδρυσε το 2021 έναν αθλητικό σύλλογο αποκλειστικά για κορίτσια.

Gaza’s beloved karate champion, Nagham Abu Samra, was in line to participate at the Olympics until an Israeli attack left her amputated and eventually took her life https://t.co/M7SnE20UHM pic.twitter.com/IUhb6yzVQe — AJE Sport (@AJE_Sport) February 27, 2024

Μεγαλύτερος θαυμαστής της στην προσπάθειά της, ο πατέρας της, πάντοτε στο πλευρό της περήφανης και δυναμικής κόρης του. Τον Δεκέμβριο του 2023, το σπίτι της οικογένειάς του στον καταυλισμό Νουσαϊράτ καταστράφηκε από ισραηλινή βόμβα. Η αδερφή της, Ροζάν, σκοτώθηκε ακαριαία.

Η Νάγκαμ ακρωτηριάστηκε στο δεξί της πόδι. Έχασε αίμα, δεν εγκαατέλειψε τη μάχη. Πάλεψε όπως είχε μάθει να πορεύεται στη ζωή της. Έπεσε σε κώμα. Το σύστημα υγείας της Γάζας είχε καταρρεύσει εκείνη την περίοδο και η Νάγκαμ χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αίγυπτο για να νοσηλευτεί. Ο χρόνος που μεσολάβησε αποδείχθηκε κρίσιμος και η φωνή της σίγησε μια για πάντα τον Ιανουάριο του 2024.

* Με πληροφορίες από τη FAZ

** Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.