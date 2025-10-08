Σε ρυθμούς... Dj Tiësto η Μπρέντα, ετοιμάζεται για εκτόξευση!
Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ολλανδικού περιοδικού Voetbal International, ο παγκοσμίου φήμης μουσικός παραγωγός, Dj Tiësto (το πραγματικό του όνομα είναι Τάις Φέρβεστ) έχει επενδύσει στην ιστορική ομάδα της πατρίδας του, την οποία υποστηρίζει πιστά από τα παιδικά του χρόνια.
Η συμβολή του Tiësto δεν περιορίζεται σε χρηματοδότηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πίσω από το μεγαλεπήβολο πλάνο ανακαίνισης του γηπέδου, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητά του κατά 15.000 θέσεις. Παράλληλα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της νέας τρίτης εμφάνισης της ομάδας σε απόχρωση «total black», η οποία έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις.
Ο διάσημος DJ είναι ένας από τους οκτώ επενδυτές που, από το καλοκαίρι, εντάχθηκαν διακριτικά στο μετοχικό σχήμα της Μπρέντα. Η ομάδα, με νέο όραμα και ενισχυμένο δυναμικό, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα με στόχο την επιστροφή της στην ελίτ του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Η NAC αλλάζει σελίδα και ο Tiësto, με τον δικό του ρυθμό, φαίνεται έτοιμος να την εκτοξεύσει.
