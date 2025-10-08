Απίστευτο: Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρησιμοποίησε το ChatGPT για να «κλείσει» μεταγραφή

Ο Ντιμίτρι Μίτσελ που στο παρελθόν υπήρξε μέλος των «κόκκινων διαβόλων», πήρε μεταγραφή στη Λέιτον Όριεντ χάρη στο... AI.

Τα χρόνια περνούν, η τεχνολογία εξελίσσεται με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, σχεδόν στην καθημερινότητα.

Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως στο άμεσο μέλλον το AI θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε πολλά επαγγέλματα. Πράγμα που συμβαίνει ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εκ των οποίων είναι και το ποδόσφαιρο! Σε μια απίθανη ιστορία, πρωταγωνιστές είναι το ChatGPT και ένας πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο λόγος για το Ντιμίτρι Μίτσελ, που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής των «κόκκινων διαβόλων» και έφτασε έως την U21 του συλλόγου, πριν αποχωρήσει για λογαριασμό της Μπλάκπουλ. Πρόκειται για 28χρονο αμυντικό, που στις διαπραγματεύσεις για τη νέα του ομάδα, δεν είχε μάνατζερ, αλλά την βοήθεια του AI.

«Η Λέιτον Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να κάνω ερωτήσεις σχετικά με το πώς να διαπραγματευτώ και τι να πω», αποκάλυψε ο γεννημένος στο Μάντσεστερ ποδοσφαιριστής, με τις «διαπραγματεύσεις» να πιάνουν τόπο, καθώς το deal έκλεισε!

Ο Μίτσελ είχε διαμάχη με τους πρώην ατζέντηδές του, αναφέροντας πως εξοικονομεί χρήματα δίχως αυτούς, αφού η χρήση του ChatGPT κοστίζει μόλις 15 λίρες το μήνα.