Χέντερσον: «Δεν μπορούσα να βλέπω τη Λίβερπουλ, ήταν σαν χωρισμός»

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ,Τζόρνταν Χέντερσον, μίλησε για την πιο δύσκολη περίοδο της καριέρας του, όταν έφυγε μετά από 12 χρόνια στο Άνφιλντ για την Αλ Ετιφάκ, περιγράφοντας την αποχώρησή του σαν χωρισμό.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον αποκάλυψε σε συνέντευξη του πως δυσκολευόταν να παρακολουθήσει αγώνες της Λίβερπουλ μετά την αποχώρησή του από το κλαμπ το 2023. Ο πρώην αρχηγός των Reds μίλησε ανοιχτά για την προσαρμογή του μετά από 12 χρόνια στο «Άνφιλντ», περιγράφοντας τη μεταγραφή του στην Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας ως «την πιο δύσκολη περίοδο» της καριέρας του.

Μετά από μια σύντομη θητεία στον Άγιαξ, ο Χέντερσον επέστρεψε στην Premier League με τη Μπρέντφορντ και στην εθνική Αγγλίας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι η αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, όπου μέτρησε 492 συμμετοχές, κατέκτησε το Champions League το 2019 και την Premier League το 2020, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του.

«Ήταν μια πραγματικά σκληρή περίοδος όταν έφυγα από τη Λίβερπουλ. Ήμουν εκεί για πολύ καιρό, 12 χρόνια. Η αποχώρηση από τη Λίβερπουλ ήταν τεράστια και πολύ δύσκολη. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν κομμάτι της ζωής μου και ξαφνικά έφυγαν. Δυσκολεύτηκα πολύ για ένα διάστημα» ανέφερε αρχικά .

Ο Χέντερσον εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στη Σαουδική Αραβία δεν μπορούσε καν να βλέπει αγώνες της Λίβερπουλ στην τηλεόραση:«Δεν μπορούσα να δω πολλούς αγώνες, σίγουρα δεν μπορούσα να δω τη Λίβερπουλ. Ήταν σαν χωρισμός. Όταν είσαι σε ένα κλαμπ τόσο καιρό, η σύνδεση είναι μεγάλη, και όταν φεύγεις, χρειάζεται χρόνος να το ξεπεράσεις. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας μου».

Παρά τη σύντομη παραμονή του στη Σαουδική Αραβία, ο Χέντερσον δεν μετανιώνει για την απόφασή του, καθώς αποκόμισε πολλά από τους 18 μήνες. «Με την εμπειρία του χρόνου, ίσως να είχα πάρει άλλες αποφάσεις Αλλά εκείνη τη στιγμή, έτσι ένιωθα. Η απόφαση ήταν για πολλούς λόγους που μόνο εγώ ξέρω. Προσπάθησα να κάνω το σωστό και μετά να επιστρέψω στην Ευρώπη και να παίξω στον Άγιαξ, που πραγματικά απόλαυσα».