Ο 36χρονος Βραζιλιάνος χαφ αγωνίστηκε κανονικά στην νίκη της Μπαΐα (1-0) απέναντι στη Φλαμένγκο, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του θυρεοειδούς την επόμενη μέρα.

Μία ιστορία που δείχνει τη δύναμη της ψυχής και την αστείρευτη θέληση ενός ανθρώπου έγινε γνωστή την Τρίτη (07/10). Ο αρχηγός της Μπαΐα, Έβερτον Ριμπέιρο, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς. Ο 36χρονος χαφ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (06/10), ξεκινώντας πλέον την αποθεραπεία του.

Αυτό που κάνει την ιστορία ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι ότι μόλις δύο ημέρες πριν, την Κυριακή (05/10), ο Ριμπέιρο αγωνίστηκε κανονικά και μάλιστα ως αρχηγός, στη νίκη της Μπαΐα με 1-0 απέναντι στη Φλαμένγκο για την 27η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 87 λεπτά, παίζοντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Ο ίδιος μοιράστηκε τη διάγνωσή του με τους φίλους του στο Instagram, γράφοντας: «Γεια σας, φίλοι μου. Πρέπει να μοιραστώ ένα νέο μαζί σας. Περίπου πριν από ένα μήνα, διαγνώστηκα με καρκίνο του θυρεοειδούς. Σήμερα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση και όλα πήγαν καλά, δοξάζω τον Θεό. Συνεχίζω την ανάρρωσή μου με πίστη και με τη στήριξη της οικογένειάς μου και τη δική σας. Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή και αγάπη. Το ότι είστε στο πλευρό μου κάνει όλη τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε μαζί αυτή τη μάχη».