Μπόκα Τζούνιορς: Δύσκολες ώρες για τον προπονητή Μικγέλ Ρούσο, νοσηλεύεται στο σπίτι του
Δύσκολες ώρες για τον προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, ο οποίος νοσηλεύεται στο σπίτι του λαμβάνοντας ειδική ιατρική φροντίδα και από το επιτελείο του συλλόγου.
Το γεγονός γνωστοποίησε η Μπόκα μέσω επίσημης ανακοίνωσής της στα social media τονίζοντας ότι άπαντες στον σύλλογο βρίσκονται στο πλευρό του 69χρονου προπονητή και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρούσο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από το 2017 και μετά, ο Αργεντινός τεχνικός μάχεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.
Τον τελευταίο μήνα, ο Ρούσο χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις φορές λόγω επιπλοκών στην υγεία του. Τελευταία φορά που κάθισε στον πάγκο της Μπόκα ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από τότε έχει λάβει αναρρωτική άδεια.
Η ανακοίνωση της Μπόκα Τζούνιορς
«Η Ατλέτικο Μπόκα Τζούνιορς ενημερώνει ότι ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι του με επιφυλακτική πρόγνωση, λαμβάνοντας συνεχή φροντίδα από την ιατρική του ομάδα και το ιατρικό προσωπικό του συλλόγου.
Είμαστε στο πλευρό του Μιγκέλ και της οικογένειάς του αυτή τη στιγμή».
