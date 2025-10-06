Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτυ για το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έδωσε ξανά ρυθμό και ένταση σε μια ακόμα συναρπαστική ποδοσφαιρική βραδιά.

Αυτή την Κυριακή το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 2-1, σε ένα ντέρμπι γεμάτο γκολ, αγωνία και ανατροπές.

Όπως πάντα, η πιο κεφάτη παρέα βρέθηκε στο πλευρό των φιλάθλων. Ο Θανάσης Πασσάς υποδέχτηκε τους Παναγιώτη Σινάπη, Κόνι Θεοδώρου και Γιώργο Θεοφανόπουλο, σε ένα live γεμάτο χιούμορ, ποδοσφαιρικό σχολιασμό και προβλέψεις. Φυσικά, δεν έλειψαν οι ενισχυμένες αποδόσεις που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και προσφέρουν κέρδη, όπως το πέναλτι του ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό νικητή του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και τα γκολ των δύο ομάδων.

Όπως πάντα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος ήταν εκεί, προσφέροντας ενημέρωση και σχολιασμό των τελευταίων εξελίξεων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

