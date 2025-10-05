Αδιανόητο σκηνικό στο Μουντιάλ Κ20: Τσακωμός, διπλή αλλαγή εκτελεστή σε φάουλ και buzzer beater για την Αίγυπτο
Κάθε διοργάνωση έχει τα... διαμάντια της. Έτσι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 όπου εκτός από τα σπουδαία ταλέντα που κάνουν «παρέλαση» σε κάθε ματς, είχαμε και ένα απρόοπτο στο παιχνίδι ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Χιλή.
Ένα ματς για γερά... νεύρα καθώς το σκορ ήταν 1-1 μέχρι και το 90+5', όταν η Αίγυπτος κέρδισε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Χιλής. Την εκτέλεση πάει να αναλάβει ο εξτρέμ των Νεών της Άστον Βίλα, Ομάρ Κεντρ, όμως την μπάλα παίρνει ο Μοχαμέντ Αμπνταλάχ με τον πρώτο να νευριάζει, να πετάει την μπάλα και να απομακρύνεται.
Ο 19χρονος εξτρέμ της Αλ Αχλί από την άλλη προσπαθεί να... καθαρίσει το μυαλό του από αυτή την κίνηση και στήνει την μπάλα για να εκτελέσει. Λίγο πριν πάρει φόρα, ο Κεντρ συνεχίζει να μουρμουράει και μάλιστα κοντά του, με τους συμπαίκτες του να τον απομακρύνουν.
Τελικά, ο προπονητής της ομάδας, Οσάμα Ναμπί, δίνει εντολή στον ποδοσφαιριστή της Άστον Βίλα να αναλάβει την εκτέλεση. Οι παίκτες του εκνευρίζονται με τον στόπερ, Μοατάζ Μοχάμεντ να φαίνεται να κάτι να του λέει σε έξαλλη κατάσταση αλλά τον Αμπνταλάχ να τον απομακρύνει για να συνεχιστεί το ματς.
Μετά από 87 δευτερόλεπτα (90+3:08 δόθηκε το φάουλ και 90+4:35 εκτελέστηκε) αναμονής, ο Κεντρ με εντυπωσιακό σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε και έκανε το τελικό 2-1 για τη χώρα του, χωρίς αυτό, όμως, να είναι εν τέλει αρκετό.
Συγκεκριμένα, την πρόκριση στους «16» πανηγύρισε η διοργανώτρια Χιλή καθώς οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες με τρεις βαθμούς, είχαν ίδιο συντελεστή γκολ (-2), ίδια τέρμα υπέρ, ίδια κατά (3-5) με αποτέλεσμα να πάμε στο κριτήριο της κίτρινης κάρτας, με τη Χιλή να έχει πέντε και την Αίγυπτο επτά (!).
U-20 World Cup - Chile vs Egypt— Jehovah’s Son (@joshua_abaasa) October 4, 2025
The game is 1-1 going into extra time
Egypt wins a free kick in the 90+3
Aston Villa player Omar Khedr steps up to take it but is pushed away from the ball by El Hadad(10)
The argument drags on until the coach intervenes and insists that Khedr… pic.twitter.com/nmB58BkOPz
