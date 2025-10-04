Stoiximan Super League: Ο ΠΑΟΚ την πίεση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, «πονηρή» έξοδος για την ΑΕΚ, πολλά τα ερωτήματα στον Παναθηναϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (5/10). Στις 18:00, η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Eλπιδοφόρο το ξεκίνημα της ομάδας του Λέτο στη διοργάνωση, με βασικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία.

Το 3-1 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο έφερε την Κηφισιά στην 6η θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 2Ν-1Ι-2Η και τέρματα 9-8. Κάθε άλλο παρά παθητικό το παιχνίδι της στο χορτάρι, είναι πολύ επικίνδυνη στο τρανζίσιον και απειλεί με συνέπεια τις αντίπαλες άμυνες. Είναι ευάλωτη αμυντικά, αλλά για την ώρα δεν της στοιχίζει.

Η ΑΕΚ ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας και για την ώρα ξεχωρίζει η αμυντική της λειτουργία με μόλις ένα γκολ παθητικό. Από τη μέση και μπροστά δεν έχει καταφέρει να ρολάρει, κυρίως γιατί υστερεί στην τελική προσπάθεια. Διαθέτει ποιότητα ωστόσο και μοιάζει θέμα χρόνου να βρει τις ανάλογες λύσεις στην επίθεση.

Φτάνει στο ματς με την Κηφισιά από την χειρότερη φετινή της εμφάνιση, καθώς ηττήθηκε 3-1 στη Σλοβενία από την Τσέλιε στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Προηγήθηκε με τον Κουτέσα μόλις στο 7', σταδιακά ωστόσο έχασε την επαφή της με τις ανάγκες του αγώνα και είδε τον Κοβάτσεβιτς να διαμορφώνει το τελικό σκορ με χατ τρικ.

Η ΑΕΚ είναι το προφανές φαβορί, ωστόσο δείχνει σημάδια κόπωσης και ντεφορμαρίσματος και οι αποδόσεις του «διπλού» δεν κρύβουν κάποια αξία. Η Κηφισιά έχει ενθουσιασμό, άγνοια κινδύνου και καθόλου πίεση ως αουτσάιντερ στην αναμέτρηση. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Κοϊτά γκολ ή ασίστ & Under 9,5 κόρνερ σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:30 στην Τούμπα το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Ο «Δικέφαλος» είναι εν μέσω μιας αγωνιστικής κρίσης, όπως φανερώνουν τα αποτελέσματα του. Στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια μετράει δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες, έχοντας την ταμπέλα του φαβορί σε τέσσερα από αυτά.

Στο Βίγκο, ο ΠΑΟΚ έδειξε πάλι προβλήματα συγκέντρωσης, συγχρονισμού και αποφασιστικότητας. Προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη στο 37', δέχθηκε την ισοφάριση στην εκπνοή του ημιχρόνου και δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο μέρος για το τελικό 3-1 από την Θέλτα. Στο 0-0 με τον Παναιτωλικό και το 3-3 με τον Αστέρα, η ομάδα του Λουτσέσκου άφησε τέσσερις βαθμούς και είναι στο -2 από την κορυφή της Stoiximan Super League.

Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στη σεζόν, στο 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν καλά κόντρα σε μια διεκδικήτρια του τίτλου στην Premier League και στις λεπτομέρειες έχασαν την ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ατομική ποιότητα εντέλει έκανε την διαφορά, εντούτοις ο Ολυμπιακός έφυγε από το Emirates με το αίσθημα ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός σε αυτό το επίπεδο. Στο «επεισοδιακό» -λόγω VAR- 3-2 επί του Λεβαδειακού, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειξε πως διαθέτει τις λύσεις σε πρόσωπα μεσοεπιθετικά, ωστόσο έδειξε κάποια ανησυχητικά σημάδια αφέλειας ανασταλτικά.



Ο ΠΑΟΚ έχει την πίεση, την έδρα, μια μέρα λιγότερη για ξεκούραση και ένα άσχημο σερί να διαχειριστεί. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει από πέρσι πως περισσότερο ζορίζεται στα ματς με τους «μικρομεσαίους» παρά στα ντέρμπι.

Το σενάριο της ήττας είναι αυτό που θέλουν να αποφύγουν οπωσδήποτε οι δύο ομάδες, με τους «ερυθρόλευκους» να μοιάζουν σε καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Γιακουμάκης 1+ σουτ στην εστία & Να σκοράρει ο Ταρέμι σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ατρόμητος στη Λεωφόρο (21:30). Μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι «αιωνίων», την εντυπωσιακή τεσσάρα στη Βέρνη (Γιουνγκ Μπόις) και το σσπουδαίο «διπλό» στο Αγρίνιο με ανατροπή, ο Παναθηναϊκός γνώρισε σοκαριστική ήττα 1-2 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League.

Πρόκειται περί... κατορθώματος, αφού η ομάδα του Κόντη ολοκλήρωσε το ματς με 33(9) τελικές, 14 κόρνερ, 2.23 xG και 90% ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις, προηγήθηκε στο 55' με τον Σβιντέρσκι αλλά έφυγε με άδεια χέρια από το ματς! Τώρα καλείται να βγάλει αντίδραση, αφού έχει ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος στο πρωτάθλημα και δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια κόντρα στον Ατρόμητο.

Μάλλον... άνοστο το ξεκίνημα του Ατρόμητου στο πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, συνέχισε με ήττες από ΠΑΟΚ και Άρη, ενώ ακολούθησαν οι δύο ισοπαλίες με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ. Κόντρα στους «βυσσινί», η ομάδα του Βόκολου είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 23' και πέντε λεπτά αργότερα βρήκε προβάδισμα με τον Οζέγκοβιτς.

Ο Πέρες ισοφάρισε με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και το τελικό 1-1 δεν άλλαξε ως το φινάλε. Κοιτάζει την οκτάδα ο Ατρόμητος, δεν πρόκειται να κινδυνέψει και πιθανότατα θα είναι ένας από τους ρυθμιστές του πρωταθλήματος.

Περίεργο ματς. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σημάδια βελτίωσης αλλά η ήττα από τους Ολλανδούς μεσοβδόμαδα ήταν πισωγύρισμα, ενώ υπάρχουν ζητήματα φυσικής κατάστασης. Ο Ατρόμητος δεν μπορεί για την ώρα να σταθεροποιήσει την απόδοση του, πάει όμως στη Λεωφόρο δίχως πίεση. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Over 5,5 κάρτες & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

