Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Η ποδοσφαιρική εμπειρία της εβδομάδας με το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Αυτή την εβδομάδα, η δράση κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι της Super League: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακό. Στις 20:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα ζήσε την ένταση της αναμέτρησης μέσα από το απόλυτο αθλητικό πάρτυ γεμάτο διασκέδαση και αθλητική αδρεναλίνη.
Το μόνο που χρειάζεται; Μια στάση σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ. Με ένα απλό scan στο QR code μπαίνεις στη live εμπειρία και γίνεσαι μέρος του πιο ζωντανού party της αγωνιστικής, με διαγωνισμούς, δώρα, προβλέψεις και πολλές ακόμα στιγμές που απογειώνουν το παιχνίδι.
Ο Θανάσης Πασσάς δίνει το σύνθημα με το μοναδικό του χιούμορ, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους που μοιράζονται pre-game αναλύσεις, προβλέψεις και ενισχυμένες αποδόσεις.
Ζήσε την ατμόσφαιρα όπως μόνο το Gazzetta και το Πάμε Στοίχημα ξέρουν να δημιουργούν.
