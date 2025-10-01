Με μεγάλα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού η 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής, «Δ. Βικέλας»

Μεγάλα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Σπύρος Γιαννιώτης και πολλοί ακόμα έλαβαν μέρος στις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για τον εορτασμό της 12ης Πανελλήνιας & Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για τον εορτασμό της 12ης Πανελλήνιας & Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Οι φετινές δράσεις που υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής, Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ, ξεκίνησαν από την Κέρκυρα, με τη διεξαγωγή της «Μαθητικής Ημερίδας Αθλητισμού & Ιδεωδών: Σπύρος Σαμάρας – Δημήτριος Βικέλας», κορυφώθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο και το εθνικό γυμναστήριο «Ι. Φωκιανός», παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του Αναπληρωτή Υπουργού, Γιάννη Βρούτση και του γγΑ, Γιώργου Μαυρωτά και ολοκληρώθηκαν στη Δράμα, με τη διεξαγωγή της Μαθητικής, Αθλητικής Ημερίδας Ιστορία & Αξίες «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ».

Με εκπαιδευτές τους Ολυμπιονίκες, Σπύρο Γιαννιώτη (κολύμβηση), Όλγα Βασδέκη (στίβος), Μαρία Γεωργάτου (ρυθμική γυμναστική), Γιάννη Μπουρούση (μπάσκετ), την Παραολυμπιονίκη Ελενα Παπασταματοπουλου (Taekwondo), τον Πρωταθλητή Κόσμου στην Πάλη, Γιώργο Κουγιουμτζίδη και τον προπονητή του Θέμη Ιακωβίδη, τους Πρωταθλητές Ευρώπης Ποδοσφαίρου 2004, Άγγελο Χαριστέα, Αντώνη Νικοπολίδη, Γιώργο Καραγκούνη, Γιάννη Γκούμα, Φάνη Κατεργιαννάκη, τις Πρωταθλήτριες Ευρώπης στον Ακροβατικό Διάδρομο, Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, Αγγελίνα και Δήμητρα Ζορμπά, την εθνική προπονήτρια στο Τραμπολίνο, Βαρβάρα Βοϊβόδα, την Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μπότσια, Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον Πρωταθλητή στα 110μ. εμπόδιο, Κων/νο Δουβαλίδη, την Πρωταθλήτρια Πυγμαχίας, Βασιλική Σταυρίδου και τον προπονητή της Παναγιώτη Καρανικολή, μέλη της εθνικής ομάδας Κρίκετ και της ομάδας μπάσκετ ΚΑΟ Δράμας, τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικές βιωματικές δράσεις, απόλαυσαν το παιχνίδι και έστειλαν το μήνυμα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ»!