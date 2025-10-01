ΠΑΟΚ: Η ισλανδική Ακουρέιρι στον δρόμο του για το Youth League
Στον δεύτερο γύρο από το μονοπάτι των Πρωταθλητών θα ξεκινήσει το ταξίδι της ομάδας Νέων του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει ότι ο αντίπαλος του θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ακουρέιρι και την Γελγκάβα.
Μετά το 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Λετονία, η Ακουρέιρι κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 στην Ισλανδία χάρη στο γκολ του Έλερτσον στο 28' και πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, όπου την περιμένει ο ΠΑΟΚ.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στην Ισλανδία και η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το ζευγάρι γνωρίζει και τον πιθανό αντίπαλο σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου θα προκύψει από τον νικητή του Λέγκια-Φιορεντίνα.
Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει και τα δύο εμπόδια, θα βρεθεί στους «32» του Youth League και θα αγωνιστεί με μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16 του League Phase όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
