Στη μάχη του Youth League ετοιμάζεται να μπει ο ΠΑΟΚ καθώς έμαθε τον αντίπαλο του για τον δεύτερο γύρο του δρόμου των Πρωταθλητών στη διοργάνωση και αυτός είναι η ισλανδική Ακουρέιρι.

Στον δεύτερο γύρο από το μονοπάτι των Πρωταθλητών θα ξεκινήσει το ταξίδι της ομάδας Νέων του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει ότι ο αντίπαλος του θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ακουρέιρι και την Γελγκάβα.

Μετά το 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Λετονία, η Ακουρέιρι κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 στην Ισλανδία χάρη στο γκολ του Έλερτσον στο 28' και πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, όπου την περιμένει ο ΠΑΟΚ.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στην Ισλανδία και η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το ζευγάρι γνωρίζει και τον πιθανό αντίπαλο σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου θα προκύψει από τον νικητή του Λέγκια-Φιορεντίνα.

Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει και τα δύο εμπόδια, θα βρεθεί στους «32» του Youth League και θα αγωνιστεί με μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16 του League Phase όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.