Μεγάλη η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναγέννηση» σε Σύρο και Ρόδο

Πολλοί προπονητές και πολλές προπονήτριες, αλλά και αρκετά παιδιά ποδοσφαιρικών ακαδημιών συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Αναγέννηση» σε Σύρο και Ρόδο το τετραήμερο 25 ως 28 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, «με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλο αριθμό προσέλευσης προπονητών, προπονητριών και παιδιών ποδοσφαιρικών ακαδημιών, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις του προγράμματος Αναγέννηση στη Σύρο και στη Ρόδο, την Πέμπτη 25 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Στην Ερμούπολη που πήρε τη σκυτάλη από τη Μυτιλήνη, συμμετείχαν σε όλο το φάσμα των παρουσιάσεων 25 προπονητές και προπονήτριες ακαδημιών από τη Σύρο και άλλα νησιά των Κυκλάδων και πάνω από 100 παιδιά έλαβαν μέρος στις πρακτικές ασκήσεις στο γήπεδο. Τρεις ημέρες αργότερα στη Ρόδο, οι προπονητές και οι προπονήτριες ξεπέρασαν τους/τις 50 και τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν περί τα 150. Και στα δύο νησιά, τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν, πέραν του προπονητικού προσωπικού και διοικητικοί εκπρόσωποι των σωματείων και των ακαδημιών.

Την ευθύνη των εργασιών είχε ο project manager του προγράμματος και υπεύθυνος μεθοδολογίας, Γιάνης Σαμαράς, που πραγματοποίησε και τις κεντρικές παρουσιάσεις, σε συνεργασία με τον περιφερειακό προπονητή Νήσων, Γιώργο Τριχιά.

Οι συμμετέχοντες υποδέχθηκαν πολύ θετικά τα νέα στοιχεία που φέρνει η "Αναγέννηση" και οι υπεύθυνοι του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον, τόσο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, όσο και σε αυτήν της Δωδεκανήσου.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής σχεδιάζουν να επισκεφθούν -εκτός από πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας- και άλλα νησιά στο προσεχές μέλλον, καθώς ο στόχος είναι σταδιακά όλες οι περιοχές της χώρας να γνωρίσουν την "Αναγέννηση" και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε σωματεία και ακαδημίες οι καινοτόμες μέθοδοι του προγράμματος αναφορικά με τους τρόπους εκμάθησης του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες και να αλλάξει η προσέγγιση στη γενικότερη φιλοσοφία».