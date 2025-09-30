Ο άνεμος της «Αναγέννησης» φύσηξε σε Σύρο και Ρόδο

Με επιτυχία και μεγάλο αριθμό προσέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις του προγράμματος της «Αναγέννησης» που έλαβαν χώρα στην Σύρο και την Ρόδο.

Οι παρουσιάσεις του προγράμματος «Αναγέννηση» πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε Σύρο και Ρόδο, στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ευχάριστο κρίθηκε το ποσοστό προσέλευσης από προπονητές, προπονήτριες και παιδιών από ακαδημίες.

Στην Ερμούπολη συμμετείχαν 25 προπονητές και προπονήτριες ακαδημιών από τη Σύρο και άλλα νησιά των Κυκλάδων και πάνω από 100 παιδιά έλαβαν μέρος στις πρακτικές ασκήσεις στο γήπεδο, ενώ στη Ρόδο οι προπονητές και οι προπονήτριες ξεπέρασαν τον αριθμό των 50 και τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν περί τα 150.

Την ευθύνη των εργασιών είχε ο project manager του προγράμματος και υπεύθυνος μεθοδολογίας, Γιάνης Σαμαράς, που πραγματοποίησε και τις κεντρικές παρουσιάσεις, σε συνεργασία με τον περιφερειακό προπονητή Νήσων, Γιώργο Τριχιά.

Οι συμμετέχοντες υποδέχθηκαν πολύ θετικά τα νέα στοιχεία που φέρνει η «Αναγέννηση» κάτι που σε συνδυασμό με την προσέλευση άφησε ικανοποιημένους και τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Τα μέλη της επιτροπής σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα ταξίδια τους καθώς επιθυμούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε περισσότερα μέρη της Ελλάδας καθώς και σε σωματεία και ακαδημίες οι καινοτόμες μέθοδοι του προγράμματος αναφορικά με τους τρόπους εκμάθησης του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες.



