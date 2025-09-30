Η δύναμη της θέλησης: 82χρονος Λαμπέρτο Μποράνγκα επέστρεψε στην δράση (vid)

Στα 82 του χρόνια ο άλλοτε πορτιέρε των Φιορεντίνα, Ρετζιάνα και Πάρμα, συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά, καθώς αγωνίστηκε σε παιχνίδι της 7ης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου!

Λένε πως όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, τότε δεν «χαμπαριάζεις» από κόπωση, ηλικία ή άλλους «αρνητικούς» παράγοντες. Τη συγκεκριμένη άποψη επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ένας 82χρονος Ιταλός.

Ο λόγος για τον Λαμπέρτο Μποράνγκα, που στις δεκαετίες των 60's και 70's υπερασπίστηκε με επιτυχία τα γκολπόστ των Ρετζιάνα, Τσεζένα, Περούτζια, Βαρέζε, Μπρέσια, Πάρμα και Φιορεντίνα, καταγράφοντας περισσότερες από 250 συμμετοχές σε Serie A και Serie B.

Στα 82 του και έχοντας αποσυρθεί από τις επαγγελματικές κατηγορίες εδώ και 40 -και πλέον- χρόνια, ο Μποράνγκα αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να επιστρέψει στα γήπεδα, σε ερασιτεχνικό φυσικά επίπεδο. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Τρεβάνα, ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και φυσικά δεν έμεινε εκεί.

Έχοντας ο ίδιος δηλώσει πως προπονείται 4 φορές την εβδομάδα με σοβαρή επίβλεψη από τον άνθρωπο που προπονούσε τον Σαμίρ Χαντάνοβιτς στην Ίντερ, ο 82χρονος αγωνίστηκε ως βασικός σε αναμέτρηση της συγκεκριμένης κατηγορίας, και, παρά την «βαριά» ήττα, αποτέλεσε αναμφίβολα το πρόσωπο του ματς!

     

