Στα 82 του χρόνια ο άλλοτε πορτιέρε των Φιορεντίνα, Ρετζιάνα και Πάρμα, συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά, καθώς αγωνίστηκε σε παιχνίδι της 7ης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου!

Λένε πως όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, τότε δεν «χαμπαριάζεις» από κόπωση, ηλικία ή άλλους «αρνητικούς» παράγοντες. Τη συγκεκριμένη άποψη επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ένας 82χρονος Ιταλός.

Ο λόγος για τον Λαμπέρτο Μποράνγκα, που στις δεκαετίες των 60's και 70's υπερασπίστηκε με επιτυχία τα γκολπόστ των Ρετζιάνα, Τσεζένα, Περούτζια, Βαρέζε, Μπρέσια, Πάρμα και Φιορεντίνα, καταγράφοντας περισσότερες από 250 συμμετοχές σε Serie A και Serie B.

🧤 82-year-old goalkeeper Lamberto Boranga is training to make a comeback in the Italian 7th tier with Trevi



He played 250 games in Serie A/B during the 1960/70s and puts his longevity down to a good diet & regular exercise (specifically including s*x!)



What a force of nature pic.twitter.com/6bBzRt5nJN September 4, 2025

Στα 82 του και έχοντας αποσυρθεί από τις επαγγελματικές κατηγορίες εδώ και 40 -και πλέον- χρόνια, ο Μποράνγκα αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να επιστρέψει στα γήπεδα, σε ερασιτεχνικό φυσικά επίπεδο. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Τρεβάνα, ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και φυσικά δεν έμεινε εκεί.

Έχοντας ο ίδιος δηλώσει πως προπονείται 4 φορές την εβδομάδα με σοβαρή επίβλεψη από τον άνθρωπο που προπονούσε τον Σαμίρ Χαντάνοβιτς στην Ίντερ, ο 82χρονος αγωνίστηκε ως βασικός σε αναμέτρηση της συγκεκριμένης κατηγορίας, και, παρά την «βαριά» ήττα, αποτέλεσε αναμφίβολα το πρόσωπο του ματς!