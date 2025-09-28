Μελίσσια: Σοβαρά επεισόδια στο γήπεδο των Μελισσίων, όπου χτυπήθηκε ποδοσφαιριστής του ΑΟ Ιλίου
Επεισόδια που πήραν μεγάλη έκταση σημειώθηκαν στον αγώνα των Μελισσίων με τον ΑΟ Ιλίου. Μετά το τέλος του - όπως αναφέρει σχετικά το Stoplekto.gr - οπαδοί των γηπεδούχων βρέθηκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής του ΑΟ Ιλίου, Δημήτρης Δαύρος δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο και του σκίστηκε η φανέλα. Οι άνθρωποι των γηπεδούχων πήγαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και τελικώς κλήθηκε η Αστυνομία. Η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχώρησε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μετά από όλα αυτά η ομάδα των Μελισσίων κινδυνεύει με σοβαρή τιμωρία.
Πηγή: Stoplekto.gr
