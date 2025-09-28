Στα Μελίσσια οπαδοί των γηπεδούχων βρέθηκαν στα αποδυτήρια και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές καθώς και στα μέλη της αποστολής του ΑΟ Ιλίου!

Επεισόδια που πήραν μεγάλη έκταση σημειώθηκαν στον αγώνα των Μελισσίων με τον ΑΟ Ιλίου. Μετά το τέλος του - όπως αναφέρει σχετικά το Stoplekto.gr - οπαδοί των γηπεδούχων βρέθηκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής του ΑΟ Ιλίου, Δημήτρης Δαύρος δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο και του σκίστηκε η φανέλα. Οι άνθρωποι των γηπεδούχων πήγαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και τελικώς κλήθηκε η Αστυνομία. Η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχώρησε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μετά από όλα αυτά η ομάδα των Μελισσίων κινδυνεύει με σοβαρή τιμωρία.