Με ευρωπαϊκό αέρα και γκολ η αυλαία της 5ης αγωνιστικής!

Η 5η αγωνιστική της Super League κορυφώνεται με το κυρίως πιάτο των αγώνων της Κυριακής (28/9).

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Βόλο (17:00) για την επιστροφή στις νίκες.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet (1-1) είδε το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα να σταματά, ωστόσο παραμένει στο γκρουπ των πρωτοπόρων κι εκεί θέλει να συνεχίσει, συνεχίζοντας το σερί επτά νικών με τους Θεσσαλούς.

Ο Βόλος από πλευράς του είναι ανεβασμένος με δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα (1-2 στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, 2-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό) και προέρχεται από τέσσερα σερί G/G σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Στο 3.60 η νίκη της ΑΕΚ combo με G/G.

Σειρά παίρνει στην Τρίπολη η δοκιμασία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα (20:30), με τους Θεσσαλονικείς να προέρχονται από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ήττα στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό (4-1), λευκή ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα, λευκή ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» να ψάχνουν ξέσπασμα σε μία παραδοσιακά δύσκολη έδρα όπου όμως έχουν αήττητο 5 αγώνων (3-2-0).

Το δικό της ξέσπασμα ψάχνει η ομάδα του Σάββα Παντελίδη που έχει μείνει χαμηλά με έναν βαθμό σε τέσσερις αγωνιστικές και χωρίς νίκη σε 6 επίσημα ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Σε 6/7 πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην Τρίπολη σημειώθηκε G/G και να σκοράρουν αμφότερες είναι στο 1.95.

Το πρόγραμμα κλείνει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00).

Οι «πράσινοι» του Χρήστου Κόντη δεν έχουν πανηγυρίσει «τρίποντο» σε τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα μετά και το 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο όπου η νίκη τους… γλίστρησε στις καθυστερήσεις, μένοντας στους 2 βαθμούς, όμως πήραν σημαντική ψυχολογική ώθηση με το επιβλητικό 1-4 στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις για το Europa League με το χατ τρικ του Ζαρουρί.

Την πρώτη νίκη θα κληθούν να πάρουν απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα που απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα (0-0) προερχόμενοι από ένα παιχνίδι όπου σκόραραν τρις στο πρώτο ημίχρονο βάζοντας τις βάσεις νίκης. Στο 1.98 να προηγείται το «τριφύλλι» στο πρώτο 45λεπτο.

