Πληρώνουν τα φαβορί και οι «παγίδες» στην αγωνιστική του Σαββάτου!

Η 5η αγωνιστική της Super League ανοίγει την αυλαία της με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Πρώτη χρονικά είναι η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πήραν τη νίκη στο ντέρμπι, αλλά έμειναν αήττητοι και στο γκρουπ των πρωτοπόρων (10 βαθμοί μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ), με το γκολ του Ελ Καμπί στη Λεωφόρο να διαμορφώνει το 1-1 με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός κάνοντας πολλές αλλαγές είδε την ομάδα του μεσοβδόμαδα να παίρνει τη νίκη στο πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης (1-2) καθώς ανέλαβε ο Ταρέμι με δύο γκολ.

Η αναμέτρηση με τους Βοιωτούς είναι ευκαιρία για επιστροφή στα «τρίποντα» στο πρωτάθλημα, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πάντως να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στην εκκίνηση του «μαραθωνίου».

Ο Λεβαδειακός έχει 7 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, ένας εξ αυτών από το 1-1 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, ενώ νίκησε με το ευρύ 4-0 τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική κι έκανε το 2/2 στο κύπελλο με το 1-2 στις καθυστερήσεις επί της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Το περσινό αντίστοιχο παιχνίδι ήταν δραματικό, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την έκπληξη επιστρέφοντας από το 2-0 στο τελικό 2-2, με την ποιότητα που διαθέτουν μεσοεπιθετικά να τους δίνει τη δυνατότητα να απειλήσουν την εστία του Τζολάκη. Στο 2.40 το G/G στο Φάληρο.

Συνέχεια στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη να περιμένει τον Πανσερραϊκό (20:30) και τον Μανόλο Χιμένεθ να θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του.

Αισίως 4/4 μετρά ο Ισπανός τεχνικός από τη στιγμή που ανέλαβε, με δύο νίκες στο πρωτάθλημα (1-2 με τον Ατρόμητο, 0-1 με την Κηφισιά) και δύο στο κύπελλο (0-1 με τον Παναιτωλικό, 1-0 με τη Μαρκό) και μόλις ένα γκολ παθητικό. Με 9 βαθμούς οι «κίτρινοι» θέλουν να ανέβουν κι άλλο βαθμολογικά κρατώντας το μηδέν, την ώρα που οι Σερραίοι την προηγούμενη αγωνιστική πήραν τον πρώτο τους βαθμό χάρη στο 1-1 με τον Ατρόμητο. Στο 2.20 η νίκη του Άρη με μηδέν παθητικό.

