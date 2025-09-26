Η ποδοσφαιρική Ακαδημία της Πετρούπολης με ένα ξεχωριστό βίντεό της στέκεται στην αξία της προσπάθειας ακόμα και εάν δεν έρθει ένα γκολ.

Στο βίντεο με τίτλο «η προσπάθεια» πρωταγωνιστούν προπονητές και πιτσιρικάδες των Ακαδημιών της Πετρούπολης για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

- Και αν το χάσει;

- Εάν το χάσει τότε ξαναπροσπαθεί. Aυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη!

Με αυτό το βίντεο η Ακαδημία Πετρούπολης θέλει να στείλει το μήνυμα πως κάθε προσπάθεια μετράει και αξίζει. Είναι η σημασία και η δύναμη της προσπάθειας.